Τραμπ: Θα πάρω μέτρα κατά των τεχνολογικών κολοσσών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε την Τετάρτη να επιβάλλει δίκαιους όρους στη λειτουργία των τεχνολογικών κολοσσών, εφόσον δεν το κάνει το Κογκρέσο.

Οι CEO των Amazon, Apple, Facebook και Alphabet καταθέτουν σήμερα σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τις κατηγορίες ότι ακολουθούν μονοπωλιακές πρακτικές.

«Αν το Κογκρέσο δεν επιβάλλει δικαιοσύνη στους τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως θα έπρεπε να είχε κάνει πριν από πολύ καιρό, θα το κάνω εγώ ο ίδιος με εκτελεστικά διατάγματα. Στην Ουάσιγκτον είναι όλο λόγια εδώ και χρόνια, και οι πολίτες της χώρας μας το έχουν σιχαθεί αυτό!» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

