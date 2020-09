ΗΠΑ: Νέες διαδηλώσεις στριμώχνουν τον Τραμπ

Επτά αστυνομικοί στην πόλη Ρότσεστερ της πολιτείας της Νέας Υόρκης τέθηκαν σε διαθεσιμότητα χθες Πέμπτη μετά τον θάνατο από ασφυξία ενός Αφροαμερικανού τον οποίο συνέλαβαν τον Μάρτιο με έναν ιδιαίτερα βίαιο τρόπο, όπως δείχνει το βίντεο από το περιστατικό το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα.

Το βίντεο, το οποίο κατέγραψε η κάμερα που έφερε πάνω του ένας από τους αστυνομικούς, δείχνει μια ομάδα αστυνομικών να βάζουν στο κεφάλι του Ντάνιελ Προυντ μια λινή κουκούλα, την ώρα που τον έχουν ακινητοποιήσει γυμνό σε δρόμο του Ρότσεστερ, ενώ γύρω τους πέφτει χιόνι.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη από την οικογένεια Προυντ, η οποία ζήτησε να συλληφθούν οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στο συμβάν.

Ο 41χρονος Προυν πέθανε επτά ημέρες μετά τη σύλληψή του στις 23 Μαρτίου στο Ρότσεστερ, μια πόλη 200.000 κατοίκων στη λίμνη Οντάριο.

Διαδηλώσεις ξέσπασαν την Τετάρτη στην πόλη αυτή και την Πέμπτη αρκετές δεκάδες άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο στην Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης ζητώντας δικαιοσύνη για τον Προυντ και μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία.

Ο δήμαρχος και ο διοικητής της αστυνομίας του Ρότσεστερ δέχονται επικρίσεις επειδή δεν έδρασαν μέχρι να δημοσιοποιηθεί το βίντεο, πέντε μήνες μετά το συμβάν.

«Η αστυνομία μας, το σύστημά μας παροχής ψυχολογικής βοήθειας, η κοινωνία μας και εγώ απογοητεύσαμε τον Ντάνιελ Προυντ», δήλωσε χθες η δήμαρχος του Ρότσεστερ Λόβελι Ουόρεν, μία Αφροαμερικανίδα. «Νιώθω βαθιά θλίψη και οργή για όλες τις αποτυχίες που οδήγησαν στον θάνατό του», πρόσθεσε.

Η Ουόρεν εκτίμησε ότι «ο θεσμικός και συστημικός ρατσισμός» οδήγησαν στον θάνατο του Προυντ, όμως υπογράμμισε ότι δεν γνώριζε τις συνθήκες του θανάτου του μέχρι τον Αύγουστο.

Why aren’t the Portland Police ARRESTING the cold blooded killer of Aaron “Jay” Danielson. Do your job, and do it fast. Everybody knows who this thug is. No wonder Portland is going to hell! @TheJusticeDept @FBI