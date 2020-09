100 ημέρες διαδηλώσεων κλονίζουν την κυβέρνηση Τραμπ

Νέες διαμαρτυρίες ξέσπασαν κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού στο Πόρτλαντ και στην Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης. Ο διαδηλωτές ζητούν δικαιοσύνη για τις νέες επιθέσεις αστυνομικών κατά Αφροαμερικανών και συνεχίζουν πιέζοντας διαρκώς την κυβέρνηση και προσωπικά τον Τραμπ που προσπαθεί να στρίψει όσο πιο δεξιά μπορεί για να συσπειρώσει τον σκληρό "λευκό" πυρήνα των ψηφοφόρων.

Η αστυνομία του Πόρτλαντ πραγματοποίησε στη διάρκεια της νύχτας πολλαπλές συλλήψεις καθώς η πόλη του Όρεγκον συμπληρώνει σε λίγο 100 ημέρες διαδηλώσεων κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

"Ναι, πραγματοποιήσαμε πολλαπλές συλλήψεις απόψε", δήλωσε στο Reuters με ανακοίνωσή του που εστάλη μέσω email ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Πόρτλαντ. Προηγουμένως η αστυνομία είχε χαρακτηρίσει "παράνομη" μια συνάθροιση.

"Οι αστυνομικοί θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν στοχευμένες συλλήψεις όσων δεν υπακούουν σε αυτή την εντολή. Η συγκέντρωση στην οδό Ν. Λόμπαρντ και στην λεωφόρο Ν.Κάμπελ χαρακτηρίστηκε παράνομη συνάθροιση", ανέφερε νωρίτερα η αστυνομία στο Twitter.

More arrests, crowd control munitions, general chaos.



"If you're not press, you're going to be coming with us if you'd like to...[INAUDIBLE] see a lawful press badge, you'd be more than welcome to come with us. You fucking leave."



No thanks.#PortlandProtest #PortlandProtests pic.twitter.com/EghqkbKUQB — e c o n o m y b r e a k f a s t (@econbrkfst) September 5, 2020

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε πρόσφατα μνημόνιο με το οποίο απειλεί να αναστείλει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στις πόλεις όπου επικρατεί η «ανομία», ανάμεσά τους το Σιάτλ, το Πόρτλαντ, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον.

«Η κυβέρνησή μου δεν θα επιτρέψει τα δολάρια των φορολογουμένων να χρηματοδοτούν πόλεις που αφήνονται να μετατραπούν σε ζώνες ανομίας», αναφέρει το κείμενο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

Προβάδισμα Τζο Μπάιντεν σε δυο κρίσιμες πολιτείες

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πίσω σε δύο πολιτείες που είχαν κρίσιμη σημασία για τη σύνθεση του Σώματος των Εκλεκτόρων το 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας δημοσκόπησης που δημοσιοποιήθηκε χθες, Πέμπτη.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προηγείται του Τραμπ κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (52%-44%) μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων στην Πενσιλβάνια, σύμφωνα με μία δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το πανεπιστήμιο Quinnipiac. Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει τον Μπάιντεν να προηγείται 3 ποσοστιαίες μονάδες (48%-45%) στη Φλόριντα, ενώ το προβάδισμα αυτό βρίσκεται εντός του περιθωρίου του στατιστικού λάθους.

Η αναφερόμενη δημοσκόπηση είναι μία από αυτές που είδαν το φως της δημοσιότητας κατά τις προηγούμενες ημέρες και δείχνουν ότι ο Μπάιντεν διατηρεί το προβάδισμα τόσο σε παναμερικανικό επίπεδο, όσο και στις λεγόμενες κρίσιμες πολιτείες, μετά τις ειδικές τελετές για την αποδοχή του προεδρικού χρίσματος των δύο κομμάτων, που έγιναν τον προηγούμενο μήνα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε τις δημοσκοπήσεις που τον δείχνουν να βρίσκεται πίσω στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, χαρακτηρίζοντας τις “ψεύτικες” και επικαλούμενος τις προεδρικές εκλογές του 2016, στις οποίες βρίσκονταν πίσω στις δημοσκοπήσεις, αλλά τελικά νίκησε το βράδυ των εκλογών.

Στην Πενσιλβάνια και τη Φλόριντα, όσοι συμμετείχαν στη δημοσκόπηση δήλωσαν στην πλειοψηφία τους ότι έχουν διαμορφώσει άποψη για το ποιον θα υποστηρίξουν την ημέρα των εκλογών, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα να αλλάξουν γνώμη. Στη Φλόριντα, 93% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είναι σίγουροι για την επιλογή τους, ενώ ποσοστό 94% δήλωσε το ίδιο στην Πενσιλβάνια.

Θεσμικός και συστημικός ρατσισμός

Το Facebook κατέβασε τους λογαριασμούς της ακροδεξιάς οργάνωσης των ΗΠΑ Patriot Prayer, μέλη της οποίας συγκρούονται εδώ και εβδομάδες με διαδηλωτές κατά του ρατσισμού στο Πόρτλαντ, με ένα από αυτά να πέφτει νεκρό από σφαίρα έπειτα από ταραχές το προηγούμενο Σάββατο.

Οι σελίδες της οργάνωσης αυτής αφαιρέθηκαν από το Facebook και το Ιnstagram «στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να απαγορεύσουμε τις βίαιες πολιτοφυλακές από την πλατφόρμα μας», ανακοίνωσε ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης.

Στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ διαδηλωτές διαμαρτύρονται εδώ και σχεδόν 100 ημέρες κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη τον Μάιο.

Υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κάποιοι από τους οποίους είναι μέλη ακροδεξιών οργανώσεων όπως οι Proud Boys και η Patriot Prayer, συγκρούονται με μέλη του αντιρατσιστικού κινήματος Black Lives Matter.

Επτά αστυνομικοί στην πόλη Ρότσεστερ της πολιτείας της Νέας Υόρκης τέθηκαν σε διαθεσιμότητα Πέμπτη μετά τον θάνατο από ασφυξία ενός Αφροαμερικανού τον οποίο συνέλαβαν τον Μάρτιο με έναν ιδιαίτερα βίαιο τρόπο, όπως δείχνει το βίντεο από το περιστατικό το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα.

Το βίντεο, το οποίο κατέγραψε η κάμερα που έφερε πάνω του ένας από τους αστυνομικούς, δείχνει μια ομάδα αστυνομικών να βάζουν στο κεφάλι του Ντάνιελ Προυντ μια λινή κουκούλα, την ώρα που τον έχουν ακινητοποιήσει γυμνό σε δρόμο του Ρότσεστερ, ενώ γύρω τους πέφτει χιόνι.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη από την οικογένεια Προυντ, η οποία ζήτησε να συλληφθούν οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στο συμβάν.

Ο 41χρονος Προυν πέθανε επτά ημέρες μετά τη σύλληψή του στις 23 Μαρτίου στο Ρότσεστερ, μια πόλη 200.000 κατοίκων στη λίμνη Οντάριο.

Διαδηλώσεις ξέσπασαν μέσα στην εβδομάδα Τετάρτη στην πόλη αυτή και αρκετές δεκάδες άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο στην Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης ζητώντας δικαιοσύνη για τον Προυντ και μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία.

Portland Police rush in to make arrests tonight in north Portland. Antifa rioters are taken to the ground. They scream and resist arrest. #PortlandRiots pic.twitter.com/vbXVISset5 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) September 5, 2020

Ο δήμαρχος και ο διοικητής της αστυνομίας του Ρότσεστερ δέχονται επικρίσεις επειδή δεν έδρασαν μέχρι να δημοσιοποιηθεί το βίντεο, πέντε μήνες μετά το συμβάν.

«Η αστυνομία μας, το σύστημά μας παροχής ψυχολογικής βοήθειας, η κοινωνία μας και εγώ απογοητεύσαμε τον Ντάνιελ Προυντ», δήλωσε η δήμαρχος του Ρότσεστερ Λόβελι Ουόρεν, μία Αφροαμερικανίδα. «Νιώθω βαθιά θλίψη και οργή για όλες τις αποτυχίες που οδήγησαν στον θάνατό του», πρόσθεσε.

Η Ουόρεν εκτίμησε ότι «ο θεσμικός και συστημικός ρατσισμός» οδήγησαν στον θάνατο του Προυντ, όμως υπογράμμισε ότι δεν γνώριζε τις συνθήκες του θανάτου του μέχρι τον Αύγουστο.

Why aren’t the Portland Police ARRESTING the cold blooded killer of Aaron “Jay” Danielson. Do your job, and do it fast. Everybody knows who this thug is. No wonder Portland is going to hell! @TheJusticeDept @FBI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020

Ο αδελφός μου «λιντσαρίστηκε»

Ο διοικητής της αστυνομίας του Ρότσεστερ, ο Αφροαμερικανος Λαρόν Σίνγκλετερι, δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για το συμβάν.

Στο μεταξύ ο ιατροδικαστής έχει χαρακτηρίσει ανθρωποκτονία τον θάνατο του Προυντ, ο οποίος προκλήθηκε από «ασφυξία λόγω σωματικού περιορισμού».

Το βίντεο από το περιστατικό δείχνει έναν αστυνομικό να τοποθετεί μια λινή κουκούλα, γνωστή και ως “spit hood” στο κεφάλι του Προυντ, προκειμένου να μην πέσει πάνω στους αστυνομικούς σάλιο από το θύμα, το οποίο έφτυνε και έλεγε ότι έχει μολυνθεί από κορωνοϊό.

Ο Προυντ ακούστηκε να λέει: «Βγάλτε το αυτό από το κεφάλι μου!» και «Προσπαθείτε να με σκοτώσετε», τότε οι αστυνομικοί απάντησαν: «Ηρέμησε» και «σταμάτα να φτύνεις».

Στη συνέχεια ένας αστυνομικός φαίνεται να γονατίζει στην πλάτη του Προυντ ο οποίος πλέον είναι σιωπηλός και κάποιος ακούγεται να λέει: «Ξεκίνα ανάνηψη». Λίγα λεπτά αργότερα ο Προυντ μεταφέρθηκε με φορείο σε ασθενοφόρο.

Παρέμεινε σε κώμα και πέθανε μία εβδομάδα αργότερα στο νοσοκομείο.

Ο πατέρας πέντε παιδιών, κάτοικος Σικάγο, είχε πάει στο Ρότσεστερ να επισκεφθεί τον αδελφό του Τζο.

Η οικογένεια του Προυντ εξήγησε ότι ο Ντάνιελ αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Ο Τζο Προυντ επεσήμανε ότι κάλεσε την αστυνομία διότι ανησύχησε όταν ο αδελφός του έφυγε από το σπίτι του εκείνο το βράδυ.

«Έκανα μια κλήση για να βοηθήσουν τον αδελφό μου, όχι για να τον λιντσάρουν», τόνισε.

Η κατάσταση στο Πόρτλαντ κλιμακώνεται

Η κατάσταση στο Πόρτλαντ κλιμακώθηκε μετά από πυροβολισμούς, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια δύο μαζικών συγκεντρώσεων που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στην πόλη, με πολλές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και υποστηρικτών του Τραμπ.

Ο Μάικ Φόρεστ Ρέινολ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι σκότωσε τον υποστηρικτή των Patriot Prayer (σ.σ ακροδεξιά οργάνωση), Άαρον Ντάνιελσον κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών στο Πόρτλαντ, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών, ανέφεραν οι The New York Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ένας δικαστής στην κομητεία Multnomah εξέδωσε ένταλμα για τη σύλληψη του Ρέινολ την Πέμπτη με την κατηγορία της δολοφονίας, αλλά όταν έφτασαν αξιωματικοί για να τον συλλάβουν, σημειώθηκε πυροβολισμός.

Ο Ρέινολ, ο οποίος δεν είχε συλληφθεί ή ταυτοποιηθεί δημόσια ως ύποπτος στην υπόθεση, έδωσε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Ντόνοβαν Φάρλεϊ στις αρχές της εβδομάδας και παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε τον Ντάνιελσον.

Όπως είπε ο φίλος του είχε μια αντιπαράθεση με έναν άνδρα που κρατούσε ένα μαχαίρι και θεώρησε ότι οι πυροβολισμοί ήταν πράξη αυτοάμυνας.

Ο Τραμπ αναστέλλει σεμινάρια κατά του ρατσισμού

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να ανασταλούν τα σεμινάρια για θέματα ρατσισμού τα οποία παρακολουθούν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντάς τα «διχαστική, αντιαμερικανική προπαγάνδα», επεσήμανε ο Λευκός Οίκος.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται οκτώ εβδομάδες πριν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας η οποία έχει σημαδευτεί από μεγάλη ένταση μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών με θέμα τον ρατσισμό.

«Σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου, ζητείται από εργαζόμενους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να παρακολουθήσουν σεμινάρια στα οποία τους έλεγαν ότι ‘σχεδόν όλοι οι λευκοί συμβάλλουν στον ρατσισμό’ ή τους ζητούνταν να δηλώσουν ότι ‘ωφελούνται από τον ρατσισμό», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος.

Παράλληλα το κείμενο της αμερικανικής προεδρίας επεσήμανε ότι σε κάποια από τα σεμινάρια αναφερόταν ότι «ο ρατσισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πεποίθησης ότι η Αμερική είναι η χώρα των ευκαιριών ή ότι οι δουλειές θα πρέπει να δίνονται σε αυτόν που έχει τα περισσότερα προσόντα».

Η κυβέρνηση έλαβε εντολή «να διασφαλίσει ότι όλες οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν τα χρήματα των φορολογούμενων για να χρηματοδοτούν αυτά τα σεμινάρια διχαστικής και αντιαμερικανικής προπαγάνδας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Το υπόμνημα του Λευκού Οίκου εστάλη στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν πιστεύει πως υπάρχει συστημικός ρατσισμός στις ΗΠΑ.

