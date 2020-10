To Facebook μπλόκαρε ανάρτηση του Τραμπ για τον κορωνοϊό

Το Facebook διέγραψε ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο κοινωνικό δίκτυο η οποία ισχυριζόταν ψευδώς ότι η Covid-19 είναι λιγότερο θανατηφόρα από τη γρίπη.

Το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο έκρινε ότι η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ παραβίασε τους κανονισμούς του για την παραπληροφόρηση σχετικά με την Covid-19, οι οποίοι απαγορεύουν τους ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς σχετικά με τον ιό.

Στην ανάρτηση, ο κ. Τραμπ ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η γρίπη σκοτώνει μερικές φορές πάνω από 100.00 Αμερικανούς τον χρόνο.

Στην πραγματικότητα, στην πιο φονική χρονιά η γρίπη είχε σκοτώσει 60.000 Αμερικανούς.

Ο συνολικός απολογισμός των νεκρών από την έναρξη της πανδημίας της Covid-19 στις ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τις 210.000.

This is Facebook's Covid-19 misinformation policy, per @nick_clegg.



And this is Trump's post this morning. pic.twitter.com/dqwJ4ytg7t