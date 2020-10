Τραμπ για κορωνοϊό: Ερχονται γρήγορα εμβόλια και θεραπείες!

Τα εμβόλια για τον κορωνοϊό «έρχονται γρήγορα», δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Δευτέρα.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ χτύπησε ξανά κατά μέσων ενημέρωσης, αναφέροντας ότι ψεύτικα μέσα ενημέρωσης ψεύδονται, λέγοντας ότι η κατάσταση όσον αφορά τον κορωνοϊό είναι καλή στην Ευρώπη, προκειμένου να κάνουν τις ΗΠΑ να φαίνονται κακές.

«Να είστε δυνατοί και σε εγρήγορση, θα κάνει τον κύκλο του. Τα εμβόλια και οι θεραπείες έρχονται γρήγορα!», προσθέτει στην ανάρτησή του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι ΗΠΑ έχουν περισσότερα από 7,9 εκατ. περιπτώσεις κορωνοϊού, ενώ η Ευρώπη έχει λίγο περισσότερο από 6 εκατ. κρούσματα.

Big spike in the China Plague in Europe and other places that the Fake News used to hold up as examples of places that are doing well, in order to make the U.S look bad. Be strong and vigilant, it will run its course. Vaccines and cures are coming fast!