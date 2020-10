Ντιλ ΕΕ-Johnson & Johnson για 400 εκατ. δόσεις εμβολίου κορωνοϊού

Συμφωνία με τη φαρμακευτική εταιρεία Johnson & Johnson σχετικά με την προμήθεια 400 εκατ. δόσεων του υποψήφιου εμβολίου Covid-19 υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ενωση, όπως ενημέρωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Καθώς ο ιός εξαπλώνεται ραγδαία σε όλη την Ευρώπη, εξασφαλίζουμε δόσεις μελλοντικού εμβολίου για την προστασία των πολιτών. Σήμερα υπογράψαμε σύμβαση με την J&J. Επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ να αγοράσουν έως και 400 εκατομμύρια δόσεις. Αυτή είναι η τρίτη σύμβασή μας με μια φαρμακευτική εταιρεία. Θα ακολουθήσουν περισσότερες», έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε tweet.

Το μπλοκ υπέγραψε σύμβαση με τη θυγατρική της Johnson & Johnson, Janssen Pharmaceutica, νωρίτερα τον Οκτώβριο, διασφαλίζοντας, τότε, την πρόσβαση σε 200 εκατ. δόσεις εμβολίου.

As coronavirus spreads rapidly across Europe, we are securing doses of future vaccine to protect citizens.



Today we signed a contract with #JNJ 📄🖊



It enables EU countries to buy up to 400 million doses.



This is our 3rd contract with a pharma company. More will follow.