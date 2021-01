Covid-19: Η Γερμανία σπάει την «ευρω-αλληλεγγύη» για τα εμβόλια

Η Γερμανία επανέλαβε την Παρασκευή ότι θα λάβει περισσότερες δόσεις του εμβολίου BioNTech/Pfizer εκτός του κοινού προγράμματος εμβολιασμού της ΕΕ. Ωστόσο η Κομισιόν αρνείται να αναγνωρίσει ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη συμφωνία του μπλοκ, μεταδίδει το Politico.

Ο Hanno Kautz, εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Υγείας, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ότι η Γερμανία "θα λάβει περίπου 60 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου από τη BioNTech από συμβάσεις της ΕΕ και 30 εκατομμύρια από διμερείς συμβάσεις ή συμφωνίες, συνολικά 90 εκατομμύρια. Αυτό είναι κάτι που έχουμε κάνει ανεξάρτητα από τα deal της ΕΕ»

Η Γερμανία εξασφάλισε 30 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου BioNTech / Pfizer τον Σεπτέμβριο, παραβιάζοντας τη στρατηγική εμβολιασμού της ΕΕ που απαγορεύει στις χώρες να διεξαγάγουν παράλληλες διαπραγματεύσεις, σημειώνςει το Politico..

Τα 27 κράτη-μέλη πορεύονται μαζί όσον αφορά στην αγορά εμβολίων ξεκαθάρισε η Πρόεδρος της Κομισιόν διευκρινίζοντας ότι «κανένα κράτος-μέλος δεν επιτρέπεται να διαπραγματεύεται παράλληλα».

Ειδικότερα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε:

«To μόνο πλαίσιο, μέσα στο οποίο διαπραγματευόμαστε, είναι ότι οι 27 το κάνουμε αυτό μαζί και κανένα κράτος-μέλος σε αυτή τη νομική δεσμευτική βάση δεν επιτρέπεται να διαπραγματεύεται παράλληλα ή να έχει συμβόλαιο παράλληλα».

