ΗΠΑ: Τη Δευτέρα στη Βουλή το άρθρο για παραπομπή του Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων θα εισηγηθούν τη Δευτέρα νομοθεσία για την παραπομπή του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως γνωστοποίησε σήμερα το μέλος του Κογκρέσου Ted Lieu.



Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Lieu - ο οποίος ήταν ενεργό μέλος και στην παραπομπή του Τραμπ τον Δεκεμβρίου του 2019 η οποία τελικά δεν πέρασε από τη Γερουσία- υπάρχουν τώρα 180 υπογράφοντες για το νέο άρθρο της παραπομπής του Τραμπ, μετά την εισβολή υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο την Τετάρτη.

UPDATE to the update: We’ve just hit 180 cosponsors of the Article of Impeachment drafted by Rep @davidcicilline , @RepRaskin , me and @HouseJudiciary staff. We will introduce the Article of Impeachment this Monday during the House’s pro forma session. https://t.co/qm7LmXhOgK





Ο κ. Lieu απευθύνει και πάλι έκκληση στον Τραμπ να παραιτηθεί, διαφορετικά θα γίνει ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ στην ιστορία που θα παραπεμφθεί δυο φορές, από δύο Κογκρέσα.





In less than 48 hours, 173 Members have already coauthored the Article of Impeachment written by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me & @HouseJudiciary staff.



We urge Trump to resign. If he does not, he will be the first @POTUS in history to be impeached twice, by two Congresses. https://t.co/uZPGgWlguc