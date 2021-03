Βρετανία: 36 συλλήψεις σε διαδήλωση κατά του lockdown

Τουλάχιστον 36 πρόσωπα συνελήφθησαν και αρκετοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων εναντίον των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την ανάσχεση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, ανακοίνωσε η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Τα περισσότερα από τα πρόσωπα που συνελήφθησαν κατηγορούνται για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων, διευκρίνισε η αστυνομία.

Από τις αρχές του Ιανουαρίου, στους κατοίκους της βρετανικής πρωτεύουσας και άλλων περιοχών της Αγγλίας απαγορεύεται η έξοδος από το σπίτι, πέρα από κάποιες συγκεκριμένες, απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις.

Η κινητοποίηση, που άρχισε στο Χάιντ Παρκ το μεσημέρι, συνεχίστηκε στο κέντρο του Λονδίνου. Ομάδα διαδηλωτών επέστρεψε αργότερα στο πάρκο, όπου εκτόξευσε αντικείμενα εναντίον αστυνομικών.

Highlights of the Riots in London during the anti lockdown protest on Saturday afternoon in Hyde Park is Now on my youtube channel 👍



Link is in the bio or in the comments below or Just DM me for it :) pic.twitter.com/vfvodvv8q4