Βρετανική Πράσινη Λίστα: Εντός ισπανικά νησιά-Μάλτα, εκτός Ελλάδα

Ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς ανακοίνωσε την νέα αναθεωρημένη «πράσινη λίστα» της Βρετανίας με τους προορισμούς τους οποίους μπορούν να επισκέπτονται οι Βρετανοί τουρίστες χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν σε καραντίνα.

Όπως ανέφερε στο Twitter o Γκραντ Σαπς, οι νέοι προορισμοί που προστίθενται στη λίστα είναι οι Βαλεαρίδες Νήσοι, η Μαδέιρα, η Μάλτα, το Ισραήλ, διάφορα νησιά της Καραϊβικής και διάφορες βρετανικές υπεράκτιες περιοχές όπως τα Μπαρμπέιντος.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμα ότι χάρη «στο επιτυχημένο πρόγραμμα εμβολιασμού» της χώρας πρόθεση της κυβέρνησης είναι αργότερα το καλοκαίρι οι πλήρως εμβολιασμένοι Βρετανοί που επιστρέφουν από χώρες εκτός πράσινης λίστας να μην είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν σε καραντίνα. Εξελίξεις επ' αυτού αναμένονται για τον Αύγουστο.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την Τετάρτη 30 Ιουνίου.

Δεδομένου ότι η λίστα αναθεωρείται κάθε τρεις εβδομάδες πρέπει να σημειωθεί ότι ουσιαστικά η βρετανική αγορά θα μείνει κλειστή για τον ελληνικό τουρισμό για το μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου.

We’re adding Malta to the Govt green list 🟢



We’re also adding Madeira, the Balearic Islands, several UK Overseas Territories and Caribbean Islands (including Barbados) to the green list and green watchlist.



Israel & Jerusalem are also added to the green watchlist.