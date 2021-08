Ευρωζώνη: Αύξηση 10,2% στις τιμές βιομηχανίας σε έναν χρόνο

Αυξήθηκαν πάλι οι τιμές στη γραμμή παραγωγής των εργοστασίων της ευρωζώνης τον Ιούνιο, στέλνοντας ένα ακόμα σήμα ότι ο πληθωρισμός δέχεται συνεχώς ανοδικές πιέσεις , σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Οι τιμές παραγωγού στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκαν κατά 1,4% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, λόγω νέας αύξησης των τιμών της ενέργειας.

Σε ετήσια βάση η αύξηση είναι 10,2%. Αυτά τα στοιχεία ενισχύουν την άποψη ορισμένων που λένε ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη δεν έχει ολοκληρώσει την ανοδική πορεία του.

Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 3,3% σε μηνιαία βάση, αντιπροσωπεύοντας μια εντυπωσιακή άνοδο 25,4% σε σχέση με πέρυσι.

