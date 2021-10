Στο 16% μείωσε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας

Κατά 200 μονάδες βάσης μείωσε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας στη σημερινή της συνεδρίαση, τα οποία διαμορφώνονται στο 16% από 18% που τα είχε επίσης μειώσει στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. H τουρκική λίρα χάνει 2,1% και αλλάζει χέρια στις 9,414 λίρες ανά δολάριο.

Οπως ενημερώνει η κεντρική τράπεζα, παρά την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, οι δείκτες εμπιστοσύνης που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα άρχισαν να υποχωρούν λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Ωστόσο παρά την αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού, οι νέες παραλλαγές διατηρούν τα καθοδικά ρίσκα για την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.

