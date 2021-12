Ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ηταν μία ακόμη χρονιά-ρεκόρ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παρά την πανδημία Covid-19 και το αυξημένο κόστος πρώτων υλών σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ).

Οπως μεταδίδει ο Guardian, περίπου 290 GW νέας δυναμικότητας παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως με τη μορφή ανεμογεννητριών και ηλιακών συλλεκτών, έχει εγκατασταθεί σε όλον τον κόσμο φέτος, ξεπερνώντας το προηγούμενο περσινό ρεκόρ.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις, η παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα υπερβεί εκείνη των ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας μαζί, μέχρι το 2026.

Σύμφωνα με την έκθεση, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% της αύξησης της παγκόσμιας ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τώρα έως το τέλος του 2026, με την ηλιακή ενέργεια να παρέχει περίπου το ήμισυ της αύξησης.

The world is set to add more renewable power capacity in 2021 than ever before



The record-breaking additions of 290 GW of solar, wind & other renewables are yet another sign that A New Global Energy Economy is emerging



Find out more in @IEA's new report: https://t.co/N4q88Gr7lQ pic.twitter.com/UdiHnkaP2T