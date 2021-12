Η Ομικρον 70 φορές πιο μεταδοτική αλλά λιγότερο σοβαρή

Περίπου 70 φορές πιο γρήγορα μολύνει η παραλλαγή Όμικρον από ό,τι η μετάλλαξη Δέλτα και το αρχικό στέλεχος Covid-19, αν και η σοβαρότητα της μόλυνσης είναι πιθανό να είναι πολύ χαμηλότερη, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Όμικρον βρέθηκε 24 ώρες μετά τη μόλυνση στον ανθρώπινο βρόγχο, σύμφωνα με δήλωση που έγινε από το Πανεπιστήμιο την Τετάρτη.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η πιο πρόσφατη παραλλαγή αναπαράγεται σε πολύ χαμηλότερο βαθμό στον πνευμονικό ιστό, πάνω από 10 φορές λιγότερο από το αρχικό στέλεχος, γεγονός που μπορεί να σηματοδοτεί «χαμηλότερη σοβαρότητα της νόσου».

Η μελέτη υποδηλώνει ότι η Όμικρον περνάει από τον έναν άνθρωπο στον άλλον πιο γρήγορα, αλλά δεν προκαλεί τόση ζημιά στους πνεύμονες όσο τα προηγούμενα στελέχη.

These preliminary laboratory analyses indicate that;

📍Omicron is significantly more transmissible than delta

📍Less efficient replication in the lungs may suggest lower severity, but severity in humans is not determined only by virus replication but also the host immune response