Covid: Κλαίγοντας ακύρωσε τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας η Adele

Ανέβαλε τις εμφανίσεις της στο Caesars Palace στο Λας Βέγκας μόλις μια μέρα πριν ανέβει στη σκηνή η τραγουδίστρια Adele.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, σε ανάρτησή της, κλαίγοντας η σταρ είπε ότι ο σχεδιασμός για την εκδήλωση είχε «καταστραφεί εντελώς από τις καθυστερήσεις παράδοσης και την Covid» και οι ημερομηνίες θα επαναπρογραμματιστούν.

«Η μισή ομάδα μου είναι με Covid, εξακολουθούν να είναι, και ήταν αδύνατο να ολοκληρώσω την παράσταση και δεν μπορώ να σας δώσω αυτό που έχω αυτή τη στιγμή... Και λυπάμαι που είναι τόσο τελευταία στιγμή. Είμαστε ξύπνιοι για πάνω από 30 ώρες τώρα προσπαθώντας να καταλάβουμε τι γίνεται και μας έχει τελειώσει ο χρόνος».

Η τραγουδίστρια επρόκειτο να εμφανίζεται στο σόου «Weekends With Adele» κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 21 Ιανουαρίου έως τις 16 Απριλίου. Τα εισιτήρια πωλούνταν στη δευτερογενή αγορά έως και 30.000 δολάρια (!), σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης.

Ένα μήνυμα στον ιστότοπο Ticketmaster την Παρασκευή αναφέρει: «Ο διοργανωτής της εκδήλωσης έπρεπε να αναβάλει την εκδήλωσή σας. Παρακαλούμε κρατήστε τα εισιτήριά σας καθώς θα ισχύουν για τη νέα ημερομηνία.»

Αρκετοί θαυμαστές μπήκαν στο Twitter για να διαμαρτυρηθούν ότι η ακύρωση των εμφανίσεων τόσο τελευταία στιγμή τους κόστισε χρήματα (αεροπορικά εισιτήρια, πληρωμές σε ξενοδοχεία κτλ).

why wait so last min to announce? I am on the plane to Vegas RN w/ my hotel booked for tomorrow's opening night. You must've known the show wasn't ready yesterday. Yes, covid, but u can cancel things 3 days b4. It's cruel to wait 26 hrs until 1st show. Wasted ✈️ and hotel money!!