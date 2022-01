ΠΟΥ: Πολύ πιθανές νέες πιο μολυσματικές μεταλλάξεις στο μέλλον

Υπάρχει μια «πολύ πραγματική πιθανότητα» να εμφανιστούν νέα στελέχη ανησυχίας της Covid-19 στο μέλλον, δήλωσε την Κυριακή η εμπειρογνώμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Maria van Kerkhove.

«Οσο περισσότερο κυκλοφορεί αυτός ο ιός τόσο περισσότερες ευκαιρίες έχει να αλλάξει», είπε σε βίντεο που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού.

Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι νέες παραλλαγές θα είναι πιο μολυσματικές, καθώς θα χρειαστεί να ξεπεράσουν τους ανοσοποιητικούς φραγμούς που δεν μπορούσαν οι προηγούμενες παραλλαγές.

The trajectory of the pandemic is in our hands. It has always been in our hands. What happens now & into 2022 is up to us.



