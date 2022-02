ΗΠΑ: Στο 9,7% ο πληθωρισμός χονδρικής τον Ιανουάριο

Oι τιμές σε επίπεδο χονδρικής σημείωσαν διπλάσια άνοδο από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Εργασίας.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού ενισχύθηκε 1% τον περασμένο μήνα, έναντι πρόβλεψης για κέρδη 0,5%. Τους τελευταίους 12 μήνες, ο δείκτης κινήθηκε 9,7% υψηλότερα, κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,9% σε μηνιαία βάση, αρκετά πάνω από την πρόβλεψη για άνοδο 0,4%.





Again, US #inflation comes in higher than median forecasts:

January producer prices rose by 1.0% MoM, twice the median projection (core was 0.8% vs 0.5%).

The annual PPI increase was 9.7% (vs 9.1% expected).

Core inflation was 6.9%.

Bottom line: More CPI inflation in the pipeline