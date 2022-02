Η Airbnb στοιχηματίζει στις μακροχρόνιες μισθώσεις

Τον Ιανουάριο, ο ιδρυτής της Airbnb Μπράιαν Τσέσκι έγραψε στο Twitter ότι θα διαμένει σε καταλύματα που ενοικιάζονται μέσω της Airbnb, αλλάζοντας πόλη κάθε λίγες εβδομάδες.

Ήταν μια έξυπνη διαφήμιση για μια εταιρεία που έχει κόψει τον προϋπολογισμό για ψηφιακές διαφημίσεις.

1. Starting today, I'm living on Airbnb. I’ll be staying in a different town or city every couple weeks