Στο Κίεβο παραμένει ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ δήλωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στο Κίεβο, διαψεύδοντας τις φήμες ότι ο πρόεδρος της χώρας έχει εγκαταλείψει την ουκρανική πρωτεύουσα. Ο ίδιος δήλωσε επίσης η Ουκρανία έχει τον έλεγχο των εδαφών τα οποία δέχθηκαν επιθέσεις.

Λίγο μετά τις δηλώσεις αυτές ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε μαζί με τον πρωθυπουργό και άλλα στελέχη της κυβέρνησης σε βίντεο στο Twitter στέλνοντας ότι είναι στο Κίεβο και πολεμά τον αντίπαλο.

Το γεγονός χαιρέτησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ: Μεγάλος σεβασμός για τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον γενναίο λαό της Ουκρανίας. Το πνεύμα μιας ελεύθερης και δημοκρατικής Ουκρανίας είναι ισχυρό.

Deep respect to President @ZelenskyyUa and the brave people of #Ukraine



The spirit of a free and democratic #Ukraine is strong. pic.twitter.com/vOIZA3FoYE