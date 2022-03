ΙΕΑ: Διάθεση αποθεμάτων πετρελαίου για να πέσουν οι τιμές

Στην αποδέσμευση και διάθεση αποθεμάτων πετρελαίου συμφώνησαν οι ΗΠΑ και άλλες μεγάλες οικονομίες, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που ώθησε το αργό πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με το Bloomberg.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) θα διαθέσει 60 εκατομμύρια βαρέλια από αποθέματα σε όλο τον κόσμο.

Το ήμισυ της ποσότητας θα προέλθει από το Στρατηγικό Αποθεματικό Πετρελαίου των ΗΠΑ και το υπόλοιπο από χώρες-μέλη της Ευρώπης και της Ασίας. Πρόκειται για τη δεύτερη διάθεση από τα αμερικανικά αποθέματα αργού μέσα σε λίγους μήνες, καθώς το αυξανόμενο κόστος καυσίμων μετατρέπεται με τη σειρά του σε αυξανόμενο πολιτικό πρόβλημα για τον πρόεδρο Μπάιντεν.

Οι τιμές του αργού ξεπέρασαν τα 105 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο για πρώτη φορά από το 2014, υπό τον φόβο ότι ο εφοδιασμός με ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα μπορούσε να διακοπεί είτε λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία είτε λόγω των δυτικών κυρώσεων. Το ράλι των τιμών οδηγεί σε έκρηξη του πληθωρισμού, απειλώντας την οικονομική ανάκαμψη και αυξάνοντας το κόστος διαβίωσης για εκατομμύρια ανθρώπους.

Η ρωσική επιθετικότητα τρομάζει μια αγορά που ήδη πιέζεται ύστερα από τη δυναμική ανάκαμψη της ζήτησης μετά τη χαλάρωση των περιορισμών λόγω πανδημίας, σ' ένα περιβάλλον υποεπενδύσεων και ταραχών σε όλο τον κόσμο.

The @IEA agreed today to release 60 million barrels of oil from emergency stocks to provide stability to global oil markets following Russia’s invasion of Ukraine.



Read our full statement ⬇️ https://t.co/VOPvDbAFDM