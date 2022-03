Εύθραυστη κατάπαυση πυρός: Αναβάλλεται η εκκένωση αμάχων στη Μαριούπολη

Η απομάκρυνση των αμάχων από τη Μαριούπολη έχει αναβληθεί, σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της πόλης. Λέει ότι η ρωσική πλευρά δεν τηρεί την προσωρινή κατάπαυση του πυρός.



Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης λέει ότι οι κάτοικοι πρέπει να διασκορπιστούν και να βρουν καταφύγια και ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν σύντομα.

Πριν από λίγα λεπτά ο αντιδήμαρχος της πόλης είπε στο BBC ότι η Μαριούπολη εξακολουθούσε να βομβαρδίζεται, ενώ υπάρχουν επίσης αναφορές ότι οι μάχες συνεχίζονται κοντά στο τέλος της διαδρομής εκκένωσης.

"Διαπραγματευόμαστε με τη ρωσική πλευρά για να επιβεβαιώσουμε την κατάπαυση του πυρός κατά μήκος όλου του δρόμου", ανέφερε.

"Οι Ρώσοι συνεχίζουν να μας βομβαρδίζουν και να χρησιμοποιούν πυροβολικό. Είναι τρελό", δήλωσε στο BBC ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης Serhiy Orlov.

"Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός στη Μαριούπολη και δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός σε όλη τη διαδρομή. Οι άμαχοι είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν, αλλά δεν μπορούν να ξεφύγουν κάτω από τους βομβαρδισμούς".

Στο μεταξύ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συζήτησε με τον Λευκορώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Μακέι σχέδια για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων στην Ουκρανία, από τους οποίους θα μπορέσουν να φύγουν από τη χώρα οι αλλοδαποί, μετέδωσε το πρακτορείο RIA, επικαλούμενο το λευκορωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ουκρανία ανέφερε ότι προχωρά στην απομάκρυνση των αμάχων από τη στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι Μαριούπολη, αφού οι ρωσικές δυνάμεις, που έχουν περικυκλώσει την πόλη και προελαύνουν αλλού στη χώρα, ανακοίνωσαν προσωρινή κατάπαυση του πυρός, αλλά η κατάσταση είναι εύθραυστη και γεμάτη ανατροπές.

Την ίδια ώρα σφοδρές μάχες μαίνονται γύρω από το Κίεβο.

Η ανακοίνωση περί απομάκρυνση των αμάχων από τη Μαριούπολη, ο οποίος ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για την κατάκτηση της πόλης από τους Ρώσους, έγινε την ώρα που Κίεβο και Μόσχα ετοιμάζονται για έναν τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο τρίτος γύρος των συνομιλιών ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σήμερα ή αύριο.

Όμως οι πιθανότητες να υπάρξει πρόοδος σε αυτές είναι εξαιρετικά μικρές, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προειδοποίησε ότι ο διάλογος με το Κίεβο δεν θα είναι εφικτός παρά μόνο αν γίνουν δεκτές «όλες οι απαιτήσεις της Ρωσίας», κυρίως το «ουδέτερο και μη πυρηνικό» καθεστώς της Ουκρανίας και «η υποχρεωτική της αποστρατιωτικοποίηση».

Παράλληλα ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Αντόν Χερασένκο δήλωσε σήμερα ότι θα υπάρξουν και άλλες συμφωνίες με τη Ρωσία για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι από τις πόλεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μαχών.

«Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες συμφωνίες όπως αυτή για όλες τις άλλες περιοχές», επεσήμανε.

Έπειτα από δέκα ημέρες πολέμου ο απολογισμός των νεκρών είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Το Κίεβο κάνει λόγο για τουλάχιστον 350 αμάχους νεκρούς, όπως και περισσότερους από 9.000 Ρώσους στρατιώτες, χωρίς να αναφέρεται στις απώλειες μεταξύ του ουκρανικού στρατού.

Η Μόσχα από την πλευρά της έχει ανακοινώσει ότι 2.870 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την ουκρανική πλευρά και 498 από τη ρωσική.

Περισσότεροι από 1,2 εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν ήδη φύγει από την Ουκρανία, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Η κατάληψη της Μαριούπολης, που πολιορκείται και βομβαρδίζεται από τους Ρώσους εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και να υπάρχουν ελλείψεις σε τρόφιμα και νερό, θα αποτελέσει σημαντική καμπή για τη σύγκρουση.

Θα επιτρέψει να ενωθούν οι ρωσικές δυνάμεις που προέρχονται από την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014, και οι οποίες ήδη έχουν καταλάβει τα λιμάνια- κλειδί Μπερντιάνσκ και Χερσώνα με τις δυνάμεις των φιλορώσων αυτονομιστών ανταρτών στην ανατολική Ουκρανία.

Το 2014 η Μαριούπολη, μια πόλη με περίπου 450.000 κατοίκους, είχε αντισταθεί στις επιθέσεις των φιλορώσων ανταρτών.

«Η απομάκρυνση του άμαχου πληθυσμού θα ξεκινήσει στις 11:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)», ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης, λίγη ώρα αφού η Μόσχα επεσήμανε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Κίεβο για προσωρινή κατάπαυση του πυρός προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι από τη Μαριούπολη και τη Βολνοβάχα, που βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα πιο βόρεια.

Από τις 09:00 (τοπική ώρα) «η ρωσική πλευρά κήρυξε καθεστώς σίγασης (των όπλων) και ανακοίνωσε το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση των πολιτών» των δύο πόλεων, επεσήμανε νωρίτερα σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι και τα σημεία εξόδου συμφωνήθηκαν από κοινού με το Κίεβο.

Σήμερα το πρωί ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ σε ανάρτησή του στο Facebook παραδέχθηκε ότι οι Ρώσοι έχουν σημειώσει προόδους σε πολλές κατευθύνσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ελέγχουν «ένα μικρό κομμάτι» της χώρας και προσθέτοντας ότι οι Ουκρανοί μαχητές «τους απωθούν».

«Ο ‘μεγάλος’ στρατός δείχνει την πραγματική, δειλή και τρομοκρατική του φύση, ικανή να επιτεθεί σε αμάχους –γυναίκες, παιδιά, άοπλους πολίτες», αλλά «ο εχθρός θα απαντήσει για κάθε ζωή που θα χαθεί, για κάθε δάκρυ που θα προκληθεί», τόνισε ο Ρέζνικοφ.

Ο ρωσικός στρατός, ο οποίος εξακολουθεί να βομβαρδίζει τα περίχωρα του Κιέβου, κυρίως τα βορειοδυτικά και τα ανατολικά, ανακοίνωσε ότι οι φιλορώσοι αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία ελέγχουν έξι πόλεις στην επαρχία Ντονέτσκ. Οι ρωσικές δυνάμεις αναφέρουν ότι έχουν σημειώσει προόδους και στον νότο, καταλαμβάνοντας δέκα χωριά και περιοχές.

Μεταξύ της Μαριούπολης και του Κιέβου ο ρωσικός στρατός ελέγχει από χθες Παρασκευή το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, όπου από τα πλήγματα του ρωσικού πυροβολικού προκλήθηκε πυρκαγιά.

Η Μόσχα από την πλευρά της κατηγόρησε «ομάδες Ουκρανών δολιοφθορέων με τη συμμετοχή μισθοφόρων» για την πυρκαγιά αυτή.

Οι χώρες της G7 ανακοίνωσαν ότι «θα επιβάλλουν νέες αυστηρές κυρώσεις σε απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα».

Αν και υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο «να τερματιστεί» αυτή η σύγκρουση, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ προειδοποίησε ότι η Συμμαχία δεν μπορεί να απαντήσει στο αίτημα του Κιέβου να δημιουργήσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία.

Αυτό θα σήμαινε «να στείλουμε αεροσκάφη του ΝΑΤΟ στον ουκρανικό εναέριο χώρο» για να «καταρρίψουμε ρωσικά αεροσκάφη» και με αυτό τον τρόπο «θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε μια ευρεία σύρραξη», σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε έντονα. Το ΝΑΤΟ «έδωσε το πράσινο φως για τη συνέχιση των βομβαρδισμών των πόλεων και των χωριών της Ουκρανίας αρνούμενο να επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων», κατήγγειλε.

Νωρίτερα, η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι από δύο πόλεις στην ανατολική Ουκρανία, ανάμεσά τους η στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι Μαριούπολη, έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων του Κιέβου και της Μόσχας.

Από τις 09:00 (ώρα Ελλάδας) "η ρωσική πλευρά κηρύσσει καταθεστώς σίγασης (των όπλων), ενώ θα ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση των αμάχων από τη Μαριούπολη και τη Βολνοβάχα", ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι οι μετακινήσεις από τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και τα σημεία εξόδου έχουν οριστεί σε συμφωνία με τις ουκρανικές αρχές.

Τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο ο δήμαρχος της Μαριούπολης, ο Βαντίμ Μποϊτσένκο, είχε ανακοινώσει ότι αυτή η πόλη- λιμάνι στην Αζοφική θάλασσα, που υπό κανονικές συνθήκες έχει 450.000 κατοίκους, τελεί "υπό αποκλεισμό".

Οι Ουκρανοί φιλορώσοι αντάρτες και ο ρωσικός στρατός έχουν επισημάνει από την πλευρά τους ότι η πόλη είναι περικυκλωμένη.

Πριν την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας ο Μποϊτσένκο είχε ζητήσει να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός "για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ζωτικής σημασίας υποδομές και να οργανώσουμε ανθρωπιστικό διάδρομο για να μπορέσουν έρθουν τρόφιμα και φάρμακα στην πόλη".

Η πόλη Βολνοβάχα βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια της Μαριούπολης.

Οι άμαχοι θα μπορούν να φύγουν από τη Μαριούπολη από τις 12:00 ως τις 17:00 (ώρα Μόσχας, 11:00- 16:00 ώρα Ουκρανίας και Ελλάδας) ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης στην ανατολική Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA. Νωρίτερα σήμερα τα ρωσικά στρατεύματα, που έχουν περικυκλώσει τη Μαριούπολη που βρίσκεται στην Αζοφική θάλασσα, ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων.

Αν και έχει ανακοινωθεί «προσωρινή κατάπαυση του πυρός» σε δύο πόλεις, ο πόλεμος συνεχίζεται σε όλη τη χώρα.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εκρήξεις και επικείμενες αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες πόλεις, καθώς η ρωσική επίθεση εισέρχεται στη 10η μέρα της.

Οι βομβαρδισμοί στην ανατολική πόλη Sumy, που επί του παρόντος περικυκλώνεται από ρωσικά στρατεύματα, ξεκίνησαν τα ξημερώματα το Σάββατο, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό κανάλι Ukraine-24.

Η ιστοσελίδα Kyiv Independent ανέφερε ότι πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Χάρκοβο. Ένας κάτοικος που βρίσκεται σε καταφύγιο σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό ανάρτησε στο Twitter μαρτυρία για επίθεση με ρουκέτες που έπληξαν την πλατφόρμα ήδη 03:00 τοπική ώρα το Σάββατο, όπως αναφέρει το BBC.

Το Kyiv Independent έχει επίσης δημοσιεύσει tweet σχετικά με προειδοποιήσεις αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα Κίεβο, καθώς και στις πόλεις Sumy, Zhytomyr και Chernihiv, ζητώντας από τους ανθρώπους να πάνε στο πλησιέστερο καταφύγιο.

🚨From the #Kharkiv train station, law student Justin Esiobu files this report for @JURISTnews just after 3 AM local time. Several rockets hit the station platform area about 30 minutes ago. There's power downstairs in the subway; power upstairs is off. #UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/OfIwV9buul