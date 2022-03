Στο μικροσκόπιο Βρετανίας και ΕΕ η συμφωνία Google-Facebook

Οι αντιμονοπωλιακές αρχές της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησαν παράλληλες έρευνες σχετικά με μια συμφωνία μεταξύ της Google και του ιδιοκτήτη του Facebook-Meta, για υπηρεσίες διαδικτυακής διαφήμισης προβολής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου ανησυχούν ότι οι εταιρείες παρεμπόδισαν τον ανταγωνισμό στις αγορές για υπηρεσίες διαδικτυακής διαφήμισης και δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν «στενά» καθώς διεξάγουν τις έρευνές τους.

Οι παρατηρητές εξετάζουν μια συμφωνία του 2018, βάσει της οποίας οι εταιρείες συμφώνησαν ότι το Δίκτυο κοινού της Meta θα συμμετείχε στο πρόγραμμα Ανοιχτής Προσφοράς της Google.

«Μέσω της λεγόμενης συμφωνίας "Jedi Blue" μεταξύ της Google και της Meta, μια ανταγωνιστική τεχνολογία της Ανοιχτής Προσφοράς της Google ενδέχεται να έχει στοχευθεί με σκοπό την αποδυνάμωσή της και τον αποκλεισμό της από την αγορά για την προβολή διαφημίσεων σε ιστότοπους και εφαρμογές εκδοτών», δήλωσε η επικεφαλής ανταγωνισμού Margrethe Vestager, όπως μεταδίδει το politico.

«Εάν αυτό επιβεβαιωθεί από την έρευνά μας, μιλάμε για στρέβλωση και περιορισμό του ανταγωνισμού στην ήδη συγκεντρωμένη αγορά τεχνολογίας διαφημίσεων, εις βάρος των ανταγωνιστικών τεχνολογιών εξυπηρέτησης διαφημίσεων, των εκδοτών και τελικά των καταναλωτών», τόνισε η ίδια.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, που επιτεύχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν ότι το δίκτυο κοινού της Meta θα συμμετείχε στο πρόγραμμα Ανοιχτής Προσφοράς της Google.

Οι Βρυξέλλες φοβούνται ότι η συμφωνία θα μπορούσε να βλάψει εκδότες και καταναλωτές, καθώς θα μπορούσε να αποτελεί μέρος των προσπαθειών αποκλεισμού των διαφημιστικών τεχνολογικών υπηρεσιών που ανταγωνίζονται το πρόγραμμα Ανοιχτής Προσφοράς της Google. Αυτό θα επηρεάσει τον ανταγωνισμό στην αγορά της διαδικτυακής διαφήμισης προβολής.

Η Επιτροπή είπε ότι θα διεξαγάγει τώρα τη διεξοδική της έρευνα «κατά προτεραιότητα» σε συνεργασία με την έρευνα της αρχής ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου.

