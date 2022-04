Νέα Υόρκη: Εργαζόμενοι της Amazon ψήφισαν υπέρ τις ίδρυσης συνδικάτου

Οι εργαζόμενοι σε αποθήκη της Amazon στη Νέα Υόρκη ψήφισαν υπέρ της ίδρυσης εργατικού συνδικάτου, του πρώτου σε αμερικανική μονάδα του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, με μόνο μερικές εκατοντάδες ψήφους να μένουν πριν τη λήξη των εκλογών, 2.300 εργαζόμενοι είχαν ψηφίσει υπέρ του Εργατικού Συνδικάτου της Amazon και 1.855 κατά.

Η αποθήκη στο Στέιτεν Άιλαντ, γνωστή ως JFK8, απασχολεί περίπου 6.000 εργαζομένους.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που οι εργαζόμενοι αμερικανικής μονάδας της Amazon ψηφίζουν υπέρ της οργάνωσής τους σε συνδικάτο.

Το αποτέλεσμα των εκλογών θα πρέπει να εγκριθεί τυπικά από το Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων.

It’s official‼️Amazon Labor Union is the first Amazon union in US HISTORY‼️POWER TO THE PEOPLE! #UnionStrong #ALUfortheWin