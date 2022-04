Νέα μείωση αιτήσεων για τα στεγαστικά δάνεια των ΗΠΑ

Ο συνολικός όγκος αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια μειώθηκε 6% επιπλέον την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη της Ένωσης Τραπεζιτών Υποθηκών και ήταν 41% χαμηλότερος από ό,τι πριν από ένα χρόνο, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Η πτώση προκλήθηκε από την προθυμία για αναχρηματοδότηση των δανείων, που πυροδοτήθηκε από την άνοδο των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων

Οι ΗΠΑ τον περασμένο μήνα αντιμετώπισαν αύξηση επιτοκίων για πρώτη φορά από το 2018, όταν την ίδια στιγμή γίνεται λόγος για επιπλέον αυξήσεις εντός του έτους.

