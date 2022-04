Σε... κέντρα καραντίνας μετατρέπονται κατοικίες στη Σαγκάη

Οι αρχές της Σανγκάης μετατρέπουν κτίρια κατοικιών σε κέντρα καραντίνας προκειμένου να στεγάσουν τον αυξανόμενο αριθμό ασθενών με covid-19, όμως η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει οργή και αντιδράσεις από τους γείτονες που ανησυχούν ότι κινδυνεύουν να μολυνθούν.

Σε ένα περιστατικό που μεταδόθηκε απευθείας στην κινεζική πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων WeChat φαίνονται περίπου 30 άνθρωποι που φορούν προστατευτικές στολές με τη λέξη «αστυνομία» στην πλάτη τους να συγκρούονται με άλλους ανθρώπους έξω από ένα συγκρότημα κατοικιών και να συλλαμβάνουν τουλάχιστον έναν.

Μία γυναίκα ακούγεται να κλαίει την ώρα που μαγνητοσκοπεί τη σκηνή. Το βίντεο παρακολούθησαν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι προτού κατέβει αιφνιδιαστικά από την πλατφόρμα, η οποία ανακοίνωσε ότι περιείχε «επικίνδυνο περιεχόμενο».

«Δεν είναι ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με το κράτος, αλλά πώς θα νιώθατε αν ζούσατε σε ένα συγκρότημα κτιρίων (…) όπου όλοι έχουν βρεθεί αρνητικοί (στην covid-19) και επιτρέπεται να εισέλθουν αυτοί οι άνθρωποι;», διερωτήθηκε η γυναίκα που τραβούσε το βίντεο.

Ο όμιλος Zhangjiang, στον οποίο ανήκει το συγκρότημα κτιρίων, ανακοίνωσε ότι οι αρχές μετέτρεψαν πέντε από τα άδεια κτίριά του σε εγκαταστάσεις καραντίνας και τον ενημέρωσαν ότι το ίδιο θα γίνει και με ακόμη εννέα.

Ο όμιλος πρόσθεσε ότι μετέφερε 39 ενοικιαστές σε δωμάτια σε άλλο σημείο του συγκροτήματος κατοικιών και τους προσέφερε αποζημίωση.

«Το απόγευμα της 14ης Απριλίου, όταν η εταιρεία μας οργάνωσε την ανέγερση του φράκτη απομόνωσης, κάποιοι ένοικοι εμπόδισαν την κατασκευή του», επεσήμανε ο όμιλος, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

Βάσει της πολιτικής μηδενικής covid-19 που ακολουθεί η Κίνα όποιος βρίσκεται θετικός στον κορονοϊό μεταφέρεται σε κέντρο καραντίνας, ακόμη κι αν δεν εμφανίζει συμπτώματα, ενώ οι γείτονές του παραμένουν σε απομόνωση στα σπίτια τους για 14 ημέρες. Για τον λόγο αυτό οι ένοικοι των συγκροτημάτων κατοικιών που μετατρέπονται σε χώρους καραντίνας ανησυχούν μήπως κολλήσουν covid-19.

Ο νέος κορονοϊός εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο τέλος του 2019 στην κινεζική πόλη Γουχάν. Το lockdown που επιβλήθηκε εκεί στις αρχές του 2020 αποτέλεσε προάγγελο της πολιτικής που ακολούθησε στη συνέχεια το Πεκίνο χάρη στην οποία περιοπεκρίστηκε σημαντικά η κυκλοφορία του ιού για τα επόμενα δύο χρόνια.

Όμως στις αρχές του 2022 εστίες του ιδιαίτερα μεταδοτικού παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον εμφανίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Τώρα επίκεντρο του τρέχοντος ξεσπάσματος της επιδημίας είναι η οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας, η Σαγκάη, με αποτέλεσμα να έχει επιβληθεί αυστηρό lockdown στην πλειονότητα των 25 εκατομμυρίων κατοίκων της.

Οι αρχές της πόλης έχουν αρχίσει να μετατρέπουν σχολεία, νεόκτιστα κτίρια κατοικιών, όπως και εκθεσιακά κέντρα σε κέντρα καραντίνας και την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσαν ότι έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 160.000 κλίνες σε περισσότερα από 100 νοσοκομεία εκστρατείας.

Στο πλαίσιο αυτό, εικόνες παραλόγου κυκλοφορούν στο διαδίκτυο όπου οι αρχές της πόλης απομακρύνουν παιδάκι οδηγώντας το σε κέντρο καραντίνας δίχως τους γονείς του, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ

COVID lockdown in Shanghai, China. And yes, that's a child in full PPE. pic.twitter.com/74PdtS8Ksk