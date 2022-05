«Ναι μεν αλλά» από Ελον Μασκ για Ντόναλντ Τραμπ

Ο Μασκ, είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και εκτελεστικός διευθυντής της Tesla, ενώ προσπαθεί να κλείσει μία συμφωνία εξαγοράς του Twitter.

O ίδιος, δήλωσε χθες σε ένα συνέδριο των Financial Times ότι η απόφαση του Twitter για την απαγόρευση της πρόσβασης στον Τραμπ “δεν ήταν ηθική.”

Even though I think a less divisive candidate would be better in 2024, I still think Trump should be restored to Twitter