Από πάρτι σε πάρτι στην καραντίνα ο Μπόρις Τζόνσον!

Το φως της δημοσιότητας είδαν τέσσερις φωτογραφίες του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον που... τα έπινε σε συγκέντρωση στην Ντάουνινγκ Στριτ όταν η Βρετανία βρισκόταν σε lockdown, σε μια στιγμή που η κυβέρνησή του ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μια αναφορά για το λεγόμενο σκάνδαλο Partygate, γράφει το Bloomberg.

Οι φωτογραφίες, που δημοσιεύτηκαν από το ITV News, δείχνουν τον Τζόνσον να τσουγκρίζει το ποτήρι του με παρέα τουλάχιστον εννέα ατόμων, δίπλα σ' ένα τραπέζι με πολλά μπουκάλια και φαγητό. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε μια εκδήλωση για τον πρώην υπεύθυνο επικοινωνίας Λι Κέιν, στις 13 Νοεμβρίου 2020, ανέφερε το ITV.

Αν και δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο στον Βρετανό πρωθυπουργό για το συγκεκριμένο γεγονός, εντούτοις προστίθεται σ' ένα σκάνδαλο που επισκίασε για μήνες την επικαιρότητα, καταφέροντας ισχυρό πλήγμα στην πολιτική του καριέρα. Η Σου Γκρέι, που ηγήθηκε εσωτερικής έρευνας για συγκεντρώσεις στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πρόκειται να παραδώσει τα πλήρη ευρήματά της αυτή την εβδομάδα.

EXCL: @ITVNews has obtained pictures of Boris Johnson drinking at a No10 party during lockdown in November 2020.



The photos cast fresh doubt on the PM's repeated claims he was unaware of rule-breaking in No10 during the pandemic.



See all images here:https://t.co/sUJiWpxqmm pic.twitter.com/iXopuPIQu7