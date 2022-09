Χρέη και επιτόκια: Καλώντας... τους πυροσβέστες του ΔΝΤ

Η ούρα των αναξιοπαθούντων έξω από τα κεντρικά γραφεία του παγκόσμιου οικονομικού πυροσβέστη στην Ουάσιγκτον φαίνεται να μακραίνει, καθώς βουλιάζει παγκοσμίως η αγορά ομολόγων σε bear market και το κόστος χρήματος ανεβαίνει επικίνδυνα.

Μια σειρά χώρες από διάφορες περιοχές του πλανήτη στρέφονται και πάλι στη «σωτηρία» του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για δανεικά, καθώς οι οικονομίες τους κλυδωνίζονται και τα χρέη αυξάνονται στη σκιά της ανόδου των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου πληθωρισμού, σε συνθήκες υφεσιακής... ανάπτυξης και παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης.

Κάθε περίπτωση μπορεί να έχει επιμέρους διαφορές, αλλά ως γενικό μοτίβο το υπόβαθρο της απειλής μιας νέας κρίσης κρατικού χρέους και οικονομικών δυσκολιών είναι κοινό: ένας συνδυασμός υψηλού πληθωρισμού, συρρίκνωσης των συναλλαγματικών αποθεμάτων, αύξησης του κόστους δανεισμού και αδύναμης ανάπτυξης. Συχνά με μια δόση πολιτικής αναταραχής που πασπαλίζεται πάνω από το τοξικό κέικ, αναφέρει το Bloomberg.

Το ΔΝΤ, το οποίο αποτελεί τμήμα του πλαισίου που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για την εξασφάλιση μεγαλύτερης παγκόσμιας σταθερότητας, υπήρξε κατά καιρούς αμφιλεγόμενο, δεδομένων των συνθηκών που συνδέονται με τα προγράμματά του, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών σκληρής λιτότητας, με μεγάλες περικοπές δαπανών στο επίκεντρο.

Όμως, το ΔΝΤ αναμφισβήτητα είναι δανειστής έσχατης ανάγκης και, ως βαρόμετρο κινδύνου και αδυναμίας, αναβοσβήνει κόκκινο.

The average IMF program improves the primary fiscal balance by 1% of GDP. Argentina tried 3.8% but the program fell apart. Sri Lanka is aiming for 4%. Recovery from a deep recession will do part of the job but it'll be a really tough IMF program. pic.twitter.com/eHltBCWI3p