Η Adobe κοντά σε deal 15 δισ. δολ. για εξαγορά της Figma

Η Adobe βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά της Figma, μιας startup που κατασκευάζει εργαλεία συνεργασίας διαδικτυακού σχεδιασμού λογισμικών σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι δυο πλευρές συζητούν μια αποτίμηση του deal άνω των 15 δισ. δολ. για τη Figma, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Η Adobe πρόκειται να ανακοινώσει σήμερα Πέμπτη κέρδη τρίτου τριμήνου, εν μέσω διαβουλεύσεων για την εξαγορά που μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τους όρους της συμφωνίας, σημειώνεται στο Bloomberg.

Οι εκπρόσωποι της Adobe και της Figma δεν έχουν ακόμα σχολιάσει.

Τα προϊόντα της Figma επιτρέπουν στους συνεργάτες να παρακάμπτουν την ενίοτε αδέξια και χρονοβόρα διαδικασία αποθήκευσης και αποστολής της εργασίας τους σε συναδέλφους, χρησιμοποιώντας μια συλλογή διαφορετικών εφαρμογών στον online σχεδιασμό.

Η εταιρεία είδε τη ζήτηση για τα προϊόντας της να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με την άνοδο της τηλεργασίας. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται οι Airbnb Inc., Google, Netflix Inc., Twitter Inc., σύμφωνα με τον ιστότοπό της. Οι υποστηρικτές της Figma περιλαμβάνουν τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) Kleiner Perkins, Index και Greylock.

Η Adobe, μια από τις αγαπημένες της Wall Street για περισσότερο από μια δεκαετία, έχει χτυπηθεί από την τεχνολογική ύφεση, με τις μετοχές της να χάνουν περισσότερο από το ένα τρίτο της αξίας τους από την αρχή του έτους. Οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο δύσπιστοι σχετικά με την κυριαρχία του δημιουργικού λογισμικού της Adobe και η εταιρεία επιδιώκει να επεκταθεί σε πιο φιλικές προς τον καταναλωτή προσφορές.