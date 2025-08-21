Οι τρεις λόγοι που ο ιδιωτικός τομέας οδηγεί σε σύνταξη-ψίχουλα

Οι μεγάλοι χαμένοι της πρόσφατης δημοσιονομικής κρίσης, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνεχίζουν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και ως νέοι συνταξιούχοι.

Η δραματική συρρίκνωση των εισοδημάτων των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα κατά το διάστημα της 10ετούς κρίσης, η υψηλή ανεργία κατά την ίδια περίοδο που επίσης έπληξε τους μισθωτούς καθώς και η ωρίμανση του νόμου Κατρούγκαλου δημιούργησαν συνθήκες συρρίκνωσης των συντάξεων, αλλά και γιγάντωσης του χάσματος μεταξύ των παροχών που λαμβάνουν οι νέοι συνταξιούχοι που προέρχονται από τον ιδιωτικό και των συντάξεων που λαμβάνουν όσοι προέρχονται από τον δημόσιο τομέα.

Δεν είναι τυχαίο ότι το 60% του συνόλου των συνταξιούχων λαμβάνει σύνταξη έως 1.000 ευρώ, με τη μέση παροχή να ανέρχεται σε 843,63 ευρώ μεικτά, αλλά ένας νέος συνταξιούχος προερχόμενος από τον ιδιωτικό τομέα παίρνει κατά μέσο όρο μόλις 760,16 ευρώ κι ένας νέος συνταξιούχος πρώην δημόσιος υπάλληλος, λαμβάνει κατά μέσο όρο σύνταξη της τάξης των 1.327,67 ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Ήλιος του υπουργείου Εργασίας, τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, για τον μήνα Ιούνιο, η μέση σύνταξη γήρατος παραμένει σταθερή, πέριξ των 845 ευρώ (μεικτά). Η μέση επικουρική διαμορφώθηκε στα 196,59 ευρώ και το μέσο μέρισμα στα 113,26 ευρώ.

Τα στοιχεία του «Ήλιος» Ιουνίου αποκαλύπτουν πως έξι στις δέκα κύριες συντάξεις γήρατος ήτοι 1.144.086 ή ποσοστό 59,56%, βρίσκονται κάτω από το φράγμα των 1.000 ευρώ μεικτά.

Στην περίπτωση των νέων συντάξεων, η μέση απολαβή μειώνεται περαιτέρω, με μεγάλους χαμένους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, καθώς οι συντάξεις του Δημοσίου ήταν κατά περίπου 567 ευρώ υψηλότερες από εκείνες του ιδιωτικού τομέα.

Η επίδραση της πολύχρονης δημοσιονομικής κρίσης στο ύψος των μισθών αλλά και οι σημαντικές περικοπές που επιβλήθηκαν στο ύψος των νέων συντάξεων, είναι ευδιάκριτη και σημαντική. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα “πλήρωσαν” μεγαλύτερο κόστος στην πορεία προς την δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας, γεγονός που πλέον, 15 χρόνια μετά, αντικατοπτρίζεται στις συντάξεις τους.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 26,44% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 36,17% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 34,45% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,4% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών (λαμβάνουν συντάξεις θανάτου ή αναπηρίας).

Οι δε, συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61 κι 70 ετών, είναι αυτοί που λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.

Η πλειονότητα των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 (σε ποσοστό 20,44%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών, σε ποσοστό 17,67% του συνόλου είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών.

Τα 250 ευρώ αγγίζει και ξεπερνά η “ψαλίδα” που παρατηρείται μεταξύ των συντάξεων σε άνδρες και γυναίκες, καθρεφτίζοντας επίσης, ότι συμβαίνει στην εγχώρια αγορά εργασίας όσον αφορά την μισθολογικό ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων

Από την έκθεση προκύπτει επίσης, ότι τον Ιούνιο του 2025 πληρώθηκαν συνολικά 4.685.085 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.868.183 ήταν κύριες, οι 1.379.861 επικουρικές και 437.041 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.740.457.248,31 ευρώ.

Η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 500-1000 ευρώ. Ένα ποσοστό στις κύριες συντάξεις γήρατος (περίπου 41,15%) ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 83.924.061,46 ευρώ και η συνολική δαπάνη σε 15.686.164,30 ευρώ για την πληρωμή 26.589 νέων συντάξεων.

Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 11.693.074,07 ευρώ και η συνολική δαπάνη σε 4.900.837,59 ευρώ για την πληρωμή 5.597 τροποποιητικών συντάξεων. Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 124.906,45 ευρώ και η συνολική δαπάνη σε 15.251,38 ευρώ για την πληρωμή 70 προσωρινών συντάξεων.