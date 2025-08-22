FT: Ο Μασκ ζήτησε τη βοήθεια του Ζάκερμπεργκ για την απόκτηση της OpenAI

Τον επικεφαλής της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ προσπάθησε να επιστρατεύσει ο Έλον Μασκ στην προσφορά ύψους σχεδόν 100 δισ. δολαρίων για την απόκτηση της OpenAI φέτος, σύμφωνα με δικαστική κατάθεση, σε μια σπάνια συμμαχία μεταξύ δύο δισεκατομμυριούχων που στο παρελθόν έχουν προκαλέσει ο ένας τον άλλον ακόμη και σε μονομαχία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ο Μασκ βάσει των δικαστικών εγγράφων, ενημέρωσε την OpenAI ότι είχε επικοινωνήσει με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta σχετικά με το ενδεχόμενο να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της προσφοράς ύψους 97,4 δισ. δολαρίων για την κατασκευάστρια εταιρεία ChatGPT τον Φεβρουάριο. Ζάκερμπεργκ και Meta δεν υπέγραψαν καμία επιστολή πρόθεσης συμμετοχής, σύμφωνα με την κατάθεση.

Οποιαδήποτε πιθανή συνεργασία μεταξύ των δύο δισεκατομμυριούχων θα ήταν παράταιρη, καθώς το 2023 δεν είναι μακριά όταν χλεύαζε ο ένας τον άλλον στο διαδίκτυο, φτάνοντας στο σημείο ακόμη και να αναμετρηθούν σε αγώνα πάλης, όταν ο Ζάκερμπεργκ λάνσαρε το Threads ως αντίπαλο δέος στο X του Μασκ. Meta, OpenAI και Μασκ δεν ανταποκρίθηκαν σε αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, Ζάκερμπεργκ, Μασκ και ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα για να προσελκύσουν τα ταλέντα στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, προσπαθώντας να αποσπάσουν ο ένας τους κορυφαίους ερευνητές του άλλου στην κούρσα για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μασκ ήταν εκ των ιδρυτών της OpenAI και επένδυσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στην τότε startup, προτού αποχωρήσει από το διοικητικό της συμβούλιο το 2018 και ξεκινήσει τη δική του εταιρεία, την xAI, το 2023.

Τον Φεβρουάριο, έκανε μια προσφορά για την OpenAI, αρχικά μέσω δημοπρασίας για το μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο που έχει τον τελικό έλεγχο της εταιρείας, ενώ στη συνέχεια προσφέρθηκε να την εξαγοράσει.

Η προσφορά είχε την υποστήριξη παλαιών επενδυτών του Μασκ, συμπεριλαμβανομένων των Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital, 8VC και του γνωστού στελέχους των μέσων ενημέρωσης Άρι Εμάνουελ, καθώς και της ίδιας της εταιρείας xAI του Μασκ.

Απορρίφθηκε αμέσως από την OpenAI και χαρακτηρίσθηκε ως διαφημιστικό κόλπο από άτομα που βρίσκονται κοντά στην εταιρεία.

Ο Μσκ έχει επικρίνει εδώ και καιρό την προσπάθεια της OpenAI να μετατραπεί σε κερδοσκοπική εταιρεία, λέγοντας ότι προδίδει την ιδρυτική αποστολή του ομίλου. Πέρυσι, ξεκίνησε αγωγή για να εμποδίσει την κίνηση.

Από τότε η OpenAI έχει προχωρήσει αυτά τα σχέδια, δίνοντας τον έλεγχο στην κερδοσκοπική θυγατρική. Στη δικαστική κατάθεση, μέρος της αγωγής του Μασκ, η εταιρεία ζήτησε από το δικαστήριο να υποχρεώσει τη Meta να παραδώσει τα έγγραφα που σχετίζονται με τις επικοινωνίες με τον Μασκ.

Η OpenAI σημείωσε επίσης ότι η Meta «ξοδεύει πολλά» για να αναπτύξει τις δικές της δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, πακέτα αμοιβών ύψους 100 εκατ. δολαρίων και άνω σε κορυφαίους ερευνητές της OpenAI και άλλων εταιρειών.

Από τη μεριά της, η Meta ζήτησε από το δικαστήριο να απορρίψει το αίτημα της OpenAI, σημειώνοντας ότι η δεν συμμετείχε ποτέ στην προσφορά.