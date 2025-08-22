Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στη λίστα για να πάρουν «κοινωνικά διαμερίσματα»

Νέα ζευγάρια, χαμηλόμισθοι, πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες θα αποτελέσουν τους πρώτους δικαιούχους κοινωνικών κατοικιών που θα δημιουργηθούν μέσα από το πρόγραμμα Κοινωνικής Αντιπαροχής.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, ακίνητα του Δημοσίου θα μεταβιβαστούν στη Γενική Διεύθυνση Στεγαστικής και Δημογραφικής Πολιτικής του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με στόχο την ανέγερση τουλάχιστον 20.000 κατοικιών, εκ των οποίων οι 5.000 κοινωνικής μίσθωσης.

Η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου αποκάλυψε ότι ήδη 10 δημόσια ακίνητα έχουν ενταχθεί στη λίστα και, μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου τον Σεπτέμβριο, θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός. Η νέα Διεύθυνση θα έχει την ευθύνη διαχείρισης του δημόσιου αποθέματος ακινήτων και της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.

Τον επιτελικό σχεδιασμό για την διαχείριση και αξιοποίηση του δημόσιου αποθέματος ακινήτων, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα θα αναλάβει η νέα Γενική Διεύθυνση, αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου τον Σεπτέμβριο.

Δικαιούχοι αναμένεται να είναι κυρίως νέοι ηλικίας έως 39 ετών ή νέα ζευγάρια, αλλά και χαμηλόμισθοι, πολύτεκνοι ή και μονογονεϊκά νοικοκυριά, που θα μένουν στα σπίτια που θα κατασκευάζονται από τους ιδιώτες, με προσιτό ενοίκιο, για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Στη συνέχεια, θα μπορούν, μέσω του μοντέλου «rent to own» (ενοικίαση με δυνατότητα εξαγοράς) να γίνονται ιδιοκτήτες. Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ θα υποδείξουν τους δικαιούχους με βάση κοινωνικά, ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου να στεγαστούν στα πρώτα ακίνητα κοινωνικής κατοικίας του Δημοσίου.

Έμφαση θα δοθεί, όπως ορίζει το νομοσχέδιο του υπουργείου με τίτλο «Κοινωνική Αντιπαροχή, Κοινωνική Μίσθωση, Τριτεκνική Ιδιότητα και άλλες διατάξεις» που μετά και την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, το αμέσως επόμενο διάστημα, οι δικαιούχοι μισθωτές σε κοινωνικές κατοικίες επιλέγονται με βάση κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνονται:

το εισόδημα,

η κινητή και ακίνητη περιουσιακή κατάσταση

το οικογενειακό status

η ηλικία των τέκνων των δικαιούχων.

Προσοχή όμως. Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων μισθωτών θα πρέπει να συντρέχουν, σωρευτικά, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για σύναψη της σύμβασης μίσθωσης κοινωνικής κατοικίας, όσο και κατά τον χρόνο σύναψής της, αλλά και κατά τον χρόνο παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης μίσθωσης.

Επίσης, ορίζεται ρητά πως οι δικαιούχοι μισθωτές, οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη τους, εφόσον φιλοξενούνται από τους δικαιούχους μισθωτές, από τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης και εξής δεν θα μπορούν να λαμβάνουν το επίδομα στέγασης, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες αλλά και το στεγαστικό επίδομα σε φοιτητές, ούτε να είναι ωφελούμενοι άλλων προγραμμάτων ή παροχών που αποσκοπούν στην κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών.

Το ύψος του μισθώματος που θα καταβάλλουν οι δικαιούχοι μισθωτές κοινωνικής κατοικίας θα είναι σαφώς χαμηλότερο, θα «υπολείπεται ουσιωδώς» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο νομοσχέδιο, του μισθώματος που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς για κατοικία αντίστοιχων ποιοτικών χαρακτηριστικών, με την προς εκμίσθωση κοινωνική κατοικία.

Τέλος, ξεκαθαρίζεται ότι στις οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες των ακινήτων που ανεγείρονται ή ανακαινίζονται ή επισκευάζονται στο πλαίσιο σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής θα επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης, με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά τους (rent tο own) από τους δικαιούχους μισθωτές, μετά από την παρέλευση 10 ετών από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης μίσθωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτη φάση είναι ώριμα για αξιοποίηση 10 οικόπεδα που διαθέτουν οικοδομικές άδειες και βρίσκονται στην Κηφισιά, την Παιανία, τη Λάρισα, την Ξάνθη και τον Βόλο. Μάλιστα, έως το τέλος του έτους, ή το αργότερο στις αρχές του επόμενου αναμένεται η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού, προκειμένου τα οικόπεδα αυτά να δοθούν στον ανάδοχο ή τους αναδόχους που θα αναλάβουν την κατασκευή των κατοικιών.

Κι όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο: