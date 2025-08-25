#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οι βασικές ανατροπές του εργασιακού νομοσχεδίου

Ποιοι είναι οι οκτώ άξονες του νομοθετήματος που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει ημερήσια εργασία 13 ωρών σε έναν εργοδότη, προσλήψεις-εξπρές και μείωση εισφορών στις υπερωρίες.

Δημοσιεύθηκε: 25 Αυγούστου 2025 - 14:39

Ημερήσια εργασία 13 ωρών σε έναν εργοδότη, 10άωρη ημερήσια εργασία για τέσσερις μέρες την εβδομάδα, υπερωρίες στην εκ περιτροπής απασχόληση, μείωση των εισφορών για υπερωρίες και υπερεργασία και προσλήψεις-εξπρές, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά, το νομοσχέδιο αποτελείται από 8 άξονες:

Πρώτος άξονας:

  • Ολοκλήρωση αναγγελίας πρόσληψης με ένα έγγραφο, αντί για τέσσερα.
  • Ψηφιακό αρχείο εργαζομένου και ειδοποιήσεις στο myErgani.
  • Εφαρμογή τύπου myErgani και για εργοδότες.
  • Fast track προσλήψεις μέσω κινητού για εργασία έως 2 ημερών.
Δεύτερος άξονας - Μείωση γραφειοκρατίας:
  • Καταργούνται έντυπα όπως βιβλίο αδειών.
  • Δεν απαιτείται πλέον η έντυπη μορφή για έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά.
  • Ενοποιούνται πολιτικές πρόληψης βίας, παρενόχλησης και εσωτερικών καταγγελιών.
  • Ευελιξία στη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας:
  • Προβλέπεται η δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης ±120’ καθώς και ο κατοχυρωμένος χρόνος προετοιμασίας.

Τρίτος άξονας:

  • Δυνατότητα υπερωρίας και στην εκ περιτροπής εργασία, με τις νόμιμες προσαυξήσεις 40%.
  • Επέκταση της δυνατότητας εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως που ήδη ισχύει για 2 εργοδότες και στον ίδιο εργοδότη, με πιστή τήρηση όλων των ορίων απασχόλησης και ανάπαυσης.

Τέταρτος άξονας:

  • Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας όλο τον χρόνο.
  • Επέκταση επιδόματος κυοφορίας/λοχείας και σε περιπτώσεις απασχόλησης σε πάνω από έναν εργοδότη.
  • Το γονικό επίδομα γίνεται ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεκχώρητο.
  • Μεγαλύτερη ελευθερία στο αίτημα εργαζόμενου για κατανομή της ετήσιας άδειας.
  • Προστασία από τυχόν μείωση αποδοχών μετά την Ψηφιακή Κάρτα -θεωρείται βλαπτική μεταβολή.

Πέμπτος άξονας - Ενίσχυση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία:

  • Οι υποδείξεις Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας καταγράφονται πλέον μόνο γραπτά και ηλεκτρονικά, για μεγαλύτερη προστασία.
  • Υποχρεωτική παρουσία συντονιστών ασφάλειας σε σημαντικού μεγέθους τεχνικά έργα.
  • Πρόβλεψη για παροχή σεμιναρίων πρώτων βοηθειών σε εργαζόμενους.
  • Αναβαθμίζεται η καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών.
  • Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος "ΗΡΙΔΑΝΟΣ".

Έκτος άξονας - Εναρμόνιση με τις Διεθνείς Συμβάσεις ILO για την Εργασία:

  • Με το νομοσχέδιο κυρώνονται τρεις σημαντικές διεθνείς πράξεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ενισχύοντας τη συμμόρφωση της χώρας με τις παγκόσμιες προδιαγραφές.

Έβδομος άξονας:

  • Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για πράξεις βίας ή παρεμπόδισης ελέγχων.
  • Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο εξόδων διανυκτέρευσης για περισσότερους ελέγχους.
  • Ενισχύονται οι υπηρεσίες και οι δομές.

Όγδοος άξονας - Κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις:

  • Η απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυκτερινά και αργίες επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργιών που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς και σε προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη.
  • Όταν ο εργαζόμενος συνταξιούχος δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξή του, η επιπλέον παροχή δεν θα οδηγεί σε αύξηση του συντελεστή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).
  • Δίνεται η δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις οργανώσεις συνταξιούχων.

