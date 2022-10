ΗΠΑ: Κατά περίπτωση θα εξετάζονται τα εταιρικά αιτήματα για εξαγωγές τσιπ στην Κίνα

Η κυβέρνηση Μπάιντεν προγραμματίζει την πιθανή εξαίρεση των εταιριών SK Hynix και Samsung από μία σειρά νέων περιοριστικών μέτρων για τους κατασκευαστές μικροκυκλωμάτων (τσιπ) μνήμης στην Κίνα.

Τα νέα μέτρα έχουν ως στόχο να εμποδίσουν την υλοποίηση των τεχνολογικών φιλοδοξιών του Πεκίνου, αλλά και τη χρήση των τσιπ στην παραγωγή σύγχρονων οπλικών συστημάτων, όπως δήλωσαν αμερικανικές πηγές.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, που προγραμματίζει την επιβολή νέων περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, είναι πιθανό να αρνηθεί την ικανοποίηση αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από Αμερικανούς προμηθευτές, για την εξαγωγή εξοπλισμού σε κινεζικές εταιρίες, όπως η Yangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC) και η ChangXin Memory Technologies, Inc (CXMT), όταν πρόκειται για την παραγωγή μικροκυκλωμάτων υψηλής τεχνολογίας (DRAM) ή για τσιπ μνήμης φλας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ωστόσο, τα αιτήματα έκδοσης αδειών για την πώληση εξοπλισμού σε ξένες εταιρίες που παράγουν τσιπ μνήμης εξελιγμένης τεχνολογίας στην Κίνα, θα εξεταστούν κατά περίπτωση, όπως δήλωσαν οι ίδιες πηγές.

“Ο στόχος δεν είναι να πλήξουμε τις ξένες εταιρίες”, δήλωσε μία από τις πηγές που έχει λάβει σχετική ενημέρωση.

Ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Εμπορίου αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η SK Hynix Inc, η Samsung Electronics Co Ltd, η YMTC και η CXMT δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα σχολιασμού.

Από τη μεριά της, η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον χαρακτήρισε την Πέμπτη, τα αναμενόμενα νέα περιοριστικά μέτρα ως “επδίωξη ηγεμόνευσης στην επιστήμη και την τεχνολογία”, ενώ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν την “τεχνολογική υπεροχή τους... για να περιορίσουν και να καταπιέσουν την ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων αγορών και χωρών”.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ