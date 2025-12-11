#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Βουτιά 11% για την Oracle με το βλέμμα σε έσοδα και δαπάνες AI

Η Oracle αιφνιδίασε τις αγορές με χαμηλότερα του αναμενομένου έσοδα και τεράστια αύξηση επενδύσεων σε data centers για AI, προκαλώντας έντονη πίεση στη μετοχή της.

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 09:02

Απώλειες για τη μετοχή της Oracle, αφού ανακοίνωσε απογοητευτικά έσοδα και αύξηση 15 δισ. δολαρίων στις προγραμματισμένες δαπάνες για data centers φέτος λόγω επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι μετοχές της εταιρείας βάσης δεδομένων του Λάρι Έλισον έπεσαν κατά 11,5% στη μετασυνεδριακές συναλλαγές, καθώς τα έσοδα του τελευταίου τριμήνου ανήλθαν σε 16,1 δισ. δολάρια, αυξημένα 14% σε σχέση με πέρυσι, αλλά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η Oracle αύξησε την πρόβλεψή της για κεφαλαιουχικές δαπάνες στο τρέχον οικονομικό έτος κατά περισσότερο από 40%, φτάνοντας τα 50 δισ. δολάρια. Οι δαπάνες, κυρίως για την κατασκευή data centers, ενισχύονται στα 12 δισ. δολάρια στο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των 8,4 δισ.

Το μακροπρόθεσμο χρέος της εταιρείας αυξήθηκε στα 99,9 δισ. δολάρια, 25% υψηλότερα σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

