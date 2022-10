Η Ρωσία χτύπησε το Κίεβο με drones-καμικάζι

«Αρκετές» εκρήξεις συγκλόνισαν σήμερα νωρίς το πρωί την κεντρική συνοικία Σεβτσενκίβσκι του Κιέβου, για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, έχουν χτυπηθεί πολυκατοικίες και σωστικά συνεργεία έχουν ήδη σπεύσει επιτόπου.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Γέρμακ έκανε λόγο από την πλευρά του μέσω της ίδιας πλατφόρμας για επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα-καμικάζι.

«Οι Ρώσοι νομίζουν πως αυτό θα τους βοηθήσει», κάγχασε ο κ. Γέρμακ.

Kyiv attacked by "kamikaze" drones, Ukrainian official says #kiev #kyiv #Ukraine #russia pic.twitter.com/QGaCCp7o2Q