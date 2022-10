Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη συνοικία στη Ρωσία

Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε κατοικημένη συνοικία στη ρωσική πόλη Γεΐσκ, στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας, κοντά στην Ουκρανία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γιγαντιαίες φλόγες να ξεπηδούν από ένα πολυόροφο κτίριο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα Sukhoi -34 που συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Το TASS μετέδωσε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη αφότου εκδηλώθηκε φωτιά σε έναν από τους κινητήρες του.

Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από τη συντριβή του αεροσκάφους εξαπλώθηκε σε μια ζώνη περίπου 2.000 τ.μ., σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

The Russian Defense Ministry has confirmed that a Su-34 jet crashed while gaining altitude during a training flight in Yeysk, having taken off from one of #Russia’s Southern Military District airfields. pic.twitter.com/OhzYZvaSzh