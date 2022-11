Χαμηλό δύο ετών για τη βρετανική μεταποίηση τον Οκτώβρη

Συνέχισε να συρρικνώνεται η βρετανική μεταποίηση τον περασμένο μήνα καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο διολισθαίνει πιο κοντά στην ύφεση.

Οι υπεύθυνοι προμηθειιών ανέφεραν ότι η παραγωγή, οι νέες παραγγελίες και οι νέες εξαγωγικές δραστηριότητες μειώθηκαν τον Οκτώβριο, οδηγώντας τους σε περικοπή θέσεων εργασίας.

Οι επιχειρήσεις δέχθηκαν πλήγμα από τη χαμηλότερη ζήτηση στο εσωτερικό και την αποδυνάμωση της παγκόσμιας οικονομίας – με την πιο ήπια κινεζική ζήτηση, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα συνεχιζόμενα ζητήματα που σχετίζονται με το Brexit να χτυπούν όλες τις εξαγωγές.

Οι παραπάνω παράγοντες μείωσαν τον PMI μεταποίησης της S&P Global στις 46,2 μονάδες, από 48,4 τον Σεπτέμβριο. Ηταν η χαμηλότερη ένδειξη από τον Μάιο του 2020. Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ένδειξη κάτω από το όριο των 50 μονάδων δείχνει ότι η δραστηριότητα συρρικνώθηκε.

