Βουτιά 4% για τα made in Germany εργοστασιακά προϊόντα

Πτώση 4% σε μηνιαία βάση έκαναν οι νέες εργοστασιακές παραγγελίες στη Γερμανία τον Σεπτέμβρη, όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Destatis. Σε ετήσια βάση υποχώρησαν κατά 10,8%.

Οι παραγγελίες εξωτερικού μειώθηκαν 7% μηνιαίως, αλλά οι εγχώριες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 0,5%. Οι παραγγελίες από την ευρωζώνη κινήθηκαν καθοδικά κατά 8%, ενώ οι παραγγελίες εκτός ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 6,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο.

Οι παραγγελίες καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,2% μηνιαίως, αλλά οι παραγγελίες ενδιάμεσων και κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκαν κατά 3,4% και 6%, αντίστοιχα, τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την έκθεση.

