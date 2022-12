Επισκέφτηκε τη γέφυρα της Κριμαίας ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφτηκε σήμερα τη γέφυρα που συνδέει την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας με τη νότια Ρωσία, μετέδωσαν πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Πούτιν έκανε βόλτα με ένα αυτοκίνητο στη γέφυρα, ένα έργο βιτρίνα της διακυβέρνησής του, και μίλησε με εργαζόμενους που επισκεύαζαν την γέφυρα μετά τις ζημιές που υπέστη από έκρηξη τον Οκτώβριο.

Η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας της Ουκρανίας το 2014.

Footage shows Russian President Putin Driving Across the Crimean Bridge



The structure was recently targeted by Ukraine’s security services in a truck bombing - but has since been repaired. pic.twitter.com/T97IwOxfNl