«Πρόσωπο της Χρονιάς» στο Time o Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ενσάρκωσε την αντίσταση της χώρας του απέναντι στη ρωσική εισβολή, ανακηρύχθηκε το «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2022 από το αμερικανικό περιοδικό Time.

«Είτε η μάχη για την Ουκρανία προκαλεί ελπίδα είτε φόβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαλύβδωσε τον κόσμο με τρόπο που είχαμε δεκαετίες να δούμε», έγραψε ο αρχισυντάκτης του Time, Έντουαρντ Φέλσενταλ.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa