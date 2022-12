Πιο κοντά στο «ιερό δισκοπότηρο» της καθαρής ενέργειας

Η αντίδραση σύντηξης που διεξήχθη στο Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Livermore στην Καλιφόρνια πέτυχε καθαρή ενέργεια, που σημαίνει ότι παρήχθη περισσότερη ενέργεια απ' ό,τι δόθηκε για να ξεκινήσει η αντίδραση, ανακοίνωσαν το υπουργείο Ενέργειας και κορυφαίοι επιστήμονες των ΗΠΑ. Είναι η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα πετυχαίνει κάτι τέτοιο, ανοίγοντας τον δρόμο στην... άφθονη ενέργεια.

Σύντηξη είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ήλιος παράγει ενέργεια. Αν μπορούσε να παραχθεί με ελεγχόμενο τρόπο στη Γη, αυτή η θερμοπυρηνική αντίδραση θα μπορούσε να δώσει μια πηγή ενέργειας που δεν παράγει αέρια θερμοκηπίου, όπως άνθρακα και πετρέλαιο ή επικίνδυνα ραδιενεργά απόβλητα, όπως κάνουν οι σημερινοί πυρηνικοί σταθμοί.

Μια τέτοια εξέλιξη θα βελτίωνε, εκ παραλλήλου, την ικανότητα των ΗΠΑ να διατηρήσουν τα πυρηνικά τους όπλα χωρίς πυρηνικές δοκιμές, ενώ θα μπορούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί η σύντηξη λέιζερ ως πηγή ενέργειας.

Τα τελευταία χρόνια, επενδυτές έχουν διαθέσει σχεδόν 5 δισ. δολάρια σε νεοφυείς επιχειρήσεις σύντηξης, καθώς η αυξημένη επείγουσα ανάγκη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει κάνει ιδιαίτερα ελκυστικές τις λύσεις καθαρής ενέργειας, γράφει το CNBC.

Η σημαντική ανάφλεξη επιτεύχθηκε στις 5 Δεκεμβρίου, ανέφερε σήμερα το Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Livermore στον λογαριασμό του στο Twitter, «γράφοντας ιστορία».

On Dec. 5, 2022, a team at LLNL's @lasers_llnl conducted the first controlled fusion experiment in history to achieve fusion ignition. Also known as scientific energy breakeven, the experiment produced more energy from fusion than the laser energy used to drive it. pic.twitter.com/t9htICEcuh