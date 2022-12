Αιφνιδιαστική επίσκεψη Ζελένσκι στο Μπαχμούτ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε σήμερα αιφνιδιαστικά την Μπαχμούτ, την πόλη που προσπαθεί να καταλάβει εδώ και μήνες ο ρωσικός στρατός και αποτελεί το πιο καυτό σημείο του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε το γραφείο του.

«Συναντήθηκε με στρατιωτικούς, συνομίλησε μαζί τους και απένειμε μετάλλια στους στρατιώτες μας», επεσήμανε η ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Αν και ο Ζελένσκι μεταβαίνει τακτικά σε περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου, η επίσκεψή του στη Μπαχμούτ, στην επαρχία Ντονμπάς, μοιάζει να είναι η πιο παρακινδυνευμένη από όσες έχει κάνει μέχρι στιγμής.

«Ο Ζελένσκι στη Μπαχμούτ. Ο πιο γενναίος πρόεδρος του πιο γενναίου έθνους», σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας Μιχάιλο Φεντόροφ στο Telegram.

Από το καλοκαίρι οι Ρώσοι προσπαθούν να καταλάβουν τη Μπαχμούτ, γνωστή άλλοτε για τους αμπελώνες και τις αλυκές της, είχε περίπου 70.000 κατοίκους πριν την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Τους τελευταίους μήνες γύρω από την πόλη μαίνονται σφοδρές μάχες. Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν καταλάβει χωριά και περιοχές έξω από τη Μπαχμούτ, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις φαίνεται να ελέγχουν την πόλη και μέρος των περιχώρων της.

President Volodymyr Zelensky greets Ukrainian fighters on the front line in Bakhmut in Donetsk Oblast during an unannounced visit on Dec. 20.



Video by Ukrainian public broadcaster Freedom. pic.twitter.com/mLmJ6RfM4w — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 20, 2022

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ