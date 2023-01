Χάος στα αμερικανικά αεροδρόμια, restart κάνουν σιγά-σιγά οι πτήσεις

Restart κάνουν σιγά-σιγά οι αναχωρήσεις πτήσεων στις ΗΠΑ αφότου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) προσπάθησε να διορθώσει μια διακοπή λειτουργίας του συστήματος που επηρέασε χιλιάδες πτήσεις.

Η FAA ενημέρωσε ότι οι αναχωρήσεις γίνονται στα αεροδρόμια του Νιούαρκ και της Ατλάντα «λόγω της συμφόρησης της εναέριας κυκλοφορίας σε αυτές τις περιοχές. Αναμένουμε ότι οι αναχωρήσεις θα ξεκινήσουν ξανά σε άλλα αεροδρόμια στις 9 π.μ. ET» (4:00μμ ώρα Ελλάδος).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για τη διακοπή του συστήματος της FAA, ανέφερε στο Twitter η εκπρόσωπος Τύπου Karine Jean-Pierre. Δεν υπάρχουν στοιχεία για κυβερνοεπίθεση σε αυτό το σημείο, αλλά ο Πρόεδρος ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα, είπε.

Ο ίδιος ο Μπάιντεν είπε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι είχε μιλήσει με τον Υπουργό Μεταφορών Pete Buttigieg και θα πρέπει να έχουν καλή εικόνα σε μερικές ώρες για το τι προκάλεσε τη διακοπή. Ερωτηθείς εάν η διακοπή προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση, είπε: «Δεν γνωρίζουμε». «Δεν ξέρουν ποια είναι η αιτία», είπε ο Μπάιντεν. «Τα αεροσκάφη μπορούν ακόμα να προσγειωθούν με ασφάλεια, απλώς δεν απογειώνονται αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η αιτία».

Συνολικά 32.578 πτήσεις καθυστέρησαν εντός, προς ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 8:07 π.μ. ανατολική ώρα (3:00 μμ ώρα Ελλάδος), έδειξε ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Αλλες 409 εντός, προς ή από τη χώρα ακυρώθηκαν επίσης.

Οι μετοχές των αμερικανικών αεροπορικών κινούνται αρνητικά στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall. Η Southwest Airlines με πτώση 2,4%, ενώ η Delta Air Lines, η United Airlines και η American Airlines περίπου 1%.

Νωρίτερα όπως έγινε γνωστό, το σύστημα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) που ειδοποιεί τους πιλότους και το λοιπό προσωπικό πτήσης για κινδύνους ή αλλαγές στις υπηρεσίες και τις σχετικές διαδικασίες των εγκαταστάσεων των αεροδρομίων δεν μπορούσε να επεξεργαστεί updated πληροφορίες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ρυθμιστικής αρχής πολιτικής αεροπορίας.

Το Notice to Air Missions (NOTAM) μεταφέρει επείγουσες συμβουλευτικές πληροφορίες, απαραίτητες για τις πτήσεις.

Οπως μεταδίδει το CNBC, η FAA ενημέρωσε ότι το σύστημά της NOTAM (Notice to Air Missions) είχε «παραλείψεις». Οπως ανέφερε, έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να «παγώσουν» όλες τις πτήσεις εσωτερικού μέχρι τις 9 π.μ. ανατολική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδος), προκειμένου να μπορεί η Υπηρεσία να επικυρώσει την ακεραιότητα των πληροφοριών πτήσης και ασφάλειας.

Update 3: The FAA is still working to fully restore the Notice to Air Missions system following an outage.⁰⁰The FAA has ordered airlines to pause all domestic departures until 9 a.m. Eastern Time to allow the agency to validate the integrity of flight and safety information.