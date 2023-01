Ουκρανία: Πτώση αεροσκάφους σε παιδικό σταθμό

Αεροσκάφος έπεσε σε κτίριο στην πόλη Μπρόβαρι, κοντά στο Κίεβο, σήμερα, με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να έχουν σπεύσει στο σημείο, δήλωσε ο Κίριλο Τιμοσένκο σύμβουλος της προεδρίας της Ουκρανίας.

Ο Τιμοσένκο επεσήμανε ότι εξετάζεται αν υπάρχουν θύματα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα κτίριο να φλέγεται και αναφέρουν ότι ένα αντικείμενο που έμοιαζε με ελικόπτερο ή drone έπεσε στο κτίριο αυτό όπου στεγάζεται παιδικός σταθμός.

Υπάρχουν απώλειες, δήλωσε ο περιφερειάρχης. "Την ώρα που σημειώθηκε η τραγωδία, παιδιά και προσωπικό βρίσκονταν μέσα στο νηπιαγωγείο. Όλοι έχουν τώρα απομακρυνθεί", σημείωσε ο περιφερειάρχης του Κιέβου Ολέκσι Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Telegram.

A Ukrainian helicopter has crashed in a residential neighborhood in the city of Brovavy in the Kyiv Oblast this morning, causing the fire to spread out across the vast area.



There are casualties. pic.twitter.com/xXHLeT3tvR