Νεκρός ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών από συντριβή ελικοπτέρου

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Denys Monastyrsky σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου στην περιοχή του Κιέβου σήμερα Τετάρτη, ανακοίνωσε η αστυνομία. Στο ελικόπτερο επέβαιναν και άλλοι αξιωματούχοι του ίδιου υπουργείου. Διερευνώνται τα αίτια της πτώσης.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας Ihor Klymenko σημείωσε ότι υπήρξαν 18 θάνατοι μετά τη συντριβή, μεταξύ των οποίων και ανώτεροι αξιωματούχοι του ίδιου υπουργείου, καθώς και τρία παιδιά. Ο περιφερειάρχης του Κιέβου διευκρίνισε ότι 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά. Ο 42χρονος υφυπουργός του Γεβγκένι Γενίν και ο γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών σκοτώθηκαν επίσης, σημείωσε ο περιφερειάρχης.

«Η συντριβή στο Μπρόβαρι είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας. Αυτοί επέβαιναν στο ελικόπτερο της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης», σημείωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

#Ukraine. According to initial data, a #helicopter of the Ministry of the Interior #crashed in the #Brovary air crash. Among the victims there would be the Interior Minister #Monastyrsky, his deputy #Enin. 12 dead (2 children) and 22 injured the provisional toll. pic.twitter.com/SedvvJYTHU