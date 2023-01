Η Σουηδία αναστέλλει την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Η Σουηδία αναστέλλει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ λόγω της αντίδρασης της Τουρκίας στην ενέργεια για το κάψιμο του Κορανίου, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το πρακτορείο Nexta. Ωστόσο, η Στοκχόλμη εκφράζει την ελπίδα να ενταχθεί στη συμμαχία το καλοκαίρι του 2023, δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Τομπάιας Μπίλστρομ, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι συζητήσεις ανάμεσα σε Τουρκία και Σουηδία σχετικά με την ένταξη στο ΝΑΤΟ έχουν ανασταλεί, όπως δήλωσε το Σάββατο ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών Τομπάιας Μπίλστρομ.

#Sweden's accession to #NATO has been suspended because of #Turkey's reaction to the Quran-burning action, but Stockholm still hopes to join the alliance this summer. This was announced by Swedish Foreign Minister Tobias Billström. pic.twitter.com/o2H4T0bOgI