Βρετανία-Τύπος: Η ιδιωτικοποίηση στα τρένα και τα βέλη για τα Τέμπη

«Μυριάδες ερωτήματα αλλά ακόμα όχι αποδείξεις για τη σύγκρουση των τρένων στην Ελλάδα». «Ξέσπασμα οργισμένων διαδηλώσεων μετά τη καταστροφή». «Η Ελλάδα είχε προειδοποιηθεί για την κατάσταση των σιδηροδρόμων της τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη θανάσιμη σύγκρουση».

Αυτοί είναι κάποιοι από τους τίτλους κορυφαίων βρετανικών μέσων ενημέρωσης όπως ο Guardian, το BBC, οι Financial Times. Στα εκτενή άρθρα αυτών και πολλών ακόμα μέσων γίνεται μια προσπάθεια αναζήτησης των αιτιών για το πιο θανάσιμο σιδηροδρομικό δυστύχημα της τελευταίας 10ετίας στην Ευρώπη, με μέχρι στιγμής 43 νεκρούς.

Χαρακτηριστικό για τη βαρύτητα της είδησης, το γεγονός ότι η εφημερίδα Guardian έχει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της εικόνες από το δυστύχημα και συγκεκριμένα ένα κατεστραμμένο βαγόνι με διασώστες που προσπαθούν να βρουν επιζώντες.

Μάλιστα και το τηλεοπτικό δίκτυο του BBC σήμερα το πρωί είχε ως πρώτο θέμα του το τραγικό συμβάν αλλά και τις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα, καθώς αγνοήθηκαν οι προειδοποίησεις για τους κινδύνους διάλυσης των σιδηροδρόμων από την απαξίωση, τις περικοπές και τις ιδιωτικοποίησεις.

Protests have erupted in Greece over the rail crash which killed 43 people, with many seeing it as an accident that had been waiting to happen.



