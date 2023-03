Μειώνει την «κακή» χοληστερόλη νέο πειραματικό χάπι

Ένα νέο πειραματικό φάρμακο αποδείχθηκε ότι μειώνει τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης (LDL) κατά 60% σε κλινική δοκιμή φάσης 2. Γνωστό ως MK-0616, το νέο φάρμακο λειτουργεί αναστέλλοντας μια πρωτεΐνη που ονομάζεται PCSK9, της οποίας τα χαμηλά επίπεδα βοηθούν το ήπαρ να διασπάσει την χοληστερόλη LDL.

Στη νέα κλινική δοκιμή, οι ερευνητές θέλησαν να διερευνήσουν την αποτελεσματικότητα του MK-0616 ως αναστολέα της PCSK9. Στην δοκιμή συμμετείχαν πάνω από 380 άτομα, τα οποία είχαν αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης LDL, καθώς και ιστορικό καρδιακής νόσου ή παράγοντες κινδύνου για αυτήν. Οι συμμετέχοντες- οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε πέντε ομάδες- έλαβαν καθημερινά για οκτώ εβδομάδες, είτε ένα εικονικό φάρμακο είτε το MK-0616 σε τέσσερις διαφορετικές δόσεις: 6 mg, 12 mg, 18 mg και 30 mg. Οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης των ασθενών πριν και μετά την κλινική δοκιμή και συνέχισαν να τους παρακολουθούν για οκτώ εβδομάδες.

Οι συμμετέχοντες που έλαβαν οποιαδήποτε δόση του φαρμάκου μείωσαν σημαντικά τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν το εικονικό φάρμακο. Όσοι έλαβαν την χαμηλότερη δόση, είδαν τα επίπεδα χοληστερόλης τους να μειώνονται κατά 41% κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας των οκτώ εβδομάδων, ενώ οι ασθενείς με την υψηλότερη δόση είδαν τα επίπεδα χοληστερόλης τους να μειώνονται κατά 61%. Άλλοι βιοδείκτες της κακής χοληστερόλης, συμπεριλαμβανομένης της μη-HDL χοληστερόλης και μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται ApoB, επίσης μειώθηκαν. Η επιστημονική ομάδα δεν διαπίστωσε ανεπιθύμητες παρενέργειες σε κανέναν από τους συμμετέχοντες.

Ενώ θα χρειαστεί περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά του, η επιστημονική ομάδα είπε ότι το MK-0616 είναι ένα πολλά υποσχόμενο φάρμακο. Είναι επίσης αποτελεσματικό όταν χορηγείται σε συνδυασμό με στατίνες, τη θεραπεία πρώτης γραμμής για την υψηλή χοληστερόλη.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν ήδη μια κλινική δοκιμή φάσης 3. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο «Journal of the American College of Cardiology».

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ