Συναγερμός για τις τράπεζες στις ΗΠΑ, φόβοι για bank run στην SVB

Πανικός εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο των startups καθώς οι ανησυχίες για την οικονομική υγεία της Silicon Valley Bank, μίας σημαντικής τράπεζας για νεοσύστατες εταιρείες, ώθησε το Founders Fund του Peter Thiel και άλλους εξέχοντες επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων να συμβουλεύσουν τις επιχειρήσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου να αποσύρουν τα χρήματά τους, ακόμη και αν ανώτατο στέλεχος της τράπεζας ζήτησε ψυχραιμία.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η αναταραχή ακολούθησε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση της SVB με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια ότι εκδίδει μετοχές 2,25 δισ. δολαρίων για να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση, μετά από σημαντική απώλεια στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο. Η μετοχή σημείωσε βουτιά 32% στις προσυνεδριακές συναλλαγές σήμερα Παρασκευή, επεκτείνοντας την πτώση της κατά 60% την Πέμπτη. Τα ομόλογα είχαν σημειώσει πτώση-ρεκόρ, πυροδοτώντας εκτεταμένες πτώσεις στις μετοχές των αμερικανικών τραπεζών, που εξαπλώθηκαν επίσης στην Ασία και την Ευρώπη.

Το Founders Fund ζήτησε από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου του να μετακινήσουν τα κεφάλαιά τους από την SVB, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα και ζήτησε να μην κατονομαστεί, συζητώντας προσωπικές πληροφορίες. Η Coatue Management, η Union Square Ventures και η Founder Collective συμβούλεψαν επίσης τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου τους να αποσύρουν τα χρήματά τους, είπαν άτομα με γνώση του θέματος. Η Canaan, μια άλλη μεγάλη εταιρεία VC, είπε στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της να απομακρύνουν τα μετρητά τους ανάλογα με τις ανάγκες, σύμφωνα με άλλο άτομο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του SVB Financial Group, Greg Becker, πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη, συμβουλεύοντας τους πελάτες της Silicon Valley Bank που ανήκει στην SVB να «παραμείνουν ψύχραιμοι», εν μέσω ανησυχιών για την οικονομική θέση της τράπεζας, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Ο Becker πραγματοποίησε τη συνομιλία διάρκειας περίπου 10 λεπτών με τους επενδυτές περίπου στις 11:30 π.μ. ώρα Σαν Φρανσίσκο. Ζήτησε από τους πελάτες της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών επιχειρηματικών κεφαλαίων, να στηρίξουν την τράπεζα με τον τρόπο που υποστήριξε τους πελάτες της τα τελευταία 40 χρόνια, σύμφωνα με πηγή.

Οι εκπρόσωποι των Founders Fund, Coatue και Union Square Ventures αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Οι εκπρόσωποι των Silicon Valley Bank, Canaan και Founder Collective δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό.

Στο σημείωμά της προς τις εταιρείες, η Founder Collective είπε: «Μακροπρόθεσμα, δεν πιστεύουμε ότι οι καταθέσεις κινδυνεύουν, αλλά βραχυπρόθεσμα είναι δύσκολο να προβλεφθεί».

Οι ανησυχίες για την τράπεζα επικράτησαν στη Wall Street την Πέμπτη, με τον δείκτη των αμερικανικών τραπεζικών μετοχών να κάνει τη μεγαλύτερη πτώση από τον Ιούνιο του 2020. Υπάρχει «πολύς πανικός», δήλωσε η Jenny Fielding, διευθύνουσα σύμβουλος στο The Fund. Η Fielding είπε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και δεν έχει ακόμη ενημερώσει τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της για το πώς να προχωρήσουν.

Ο Garry Tan, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Y Combinator, προειδοποίησε το δίκτυο νεοφυών επιχειρήσεων ότι ο κίνδυνος φερεγγυότητας είναι πραγματικός και άφησε να εννοηθεί ότι θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν την έκθεσή τους στην τράπεζα. «Δεν έχουμε καμία συγκεκριμένη γνώση για το τι συμβαίνει στο SVB», έγραψε ο Tan σε μια ανάρτηση που είδε το Bloomberg News. «Όποτε όμως ακούτε προβλήματα φερεγγυότητας σε οποιαδήποτε τράπεζα και μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο, θα πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη και να δώσετε προτεραιότητα στα συμφέροντα της startup σας, μην έχετε μεγαλύτερη έκθεση από 250.000 δολάρια εκεί». Πρόσθεσε: «Η startup σας θα πεθάνει όταν ξεμείνετε από χρήματα για οποιονδήποτε λόγο». Ένας εκπρόσωπος του Y Combinator αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι μετοχές της SVB βυθίστηκαν στο χαμηλότερο κλείσιμό τους από τον Σεπτέμβριο του 2016 την Πέμπτη. Οι μετοχές συνέχισαν να πέφτουν στις προσυνεδριακές συναλλαγές, σημειώνοντας πτώση έως και 30%.

«Πρόκειται για κλασικό bank run (σ.σ. βίαιη φυγή καταθέσεων) και όταν ξεκινά το bank run, δεν θέλετε να είστε ο τελευταίος άνθρωπος εκεί», δήλωσε ο πρόεδρος της Ava Labs, John Wu, σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television. Ο Wu είπε ότι η εταιρεία του είχε «ήδη διαφοροποιηθεί» από την εξάρτησή της από τη Silicon Valley Bank.

Ενας Διευθύνων Σύμβουλος startup που ζήτησε να μην κατονομαστεί είπε ότι η εταιρεία του προσπάθησε ανεπιτυχώς όλη την Πέμπτη να αποσύρει εκατομμύρια δολάρια από τη Silicon Valley Bank. Αρκετοί άλλοι πελάτες της τράπεζας είπαν στο Bloomberg ότι κατάφεραν να πάρουν μετρητά την Πέμπτη χωρίς σημαντικά προβλήματα, αν και κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας ένας από αυτούς δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο της SVB.

Κάποια VC είπαν ότι στέκονται δίπλα στην τράπεζα. Ο επενδυτής Keval Desai, ιδρυτής της Shakti, είπε ότι όχι μόνο δεν είπε στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του να αποσύρουν κεφάλαια, αλλά έδωσε εντολή για αγορές μετοχών της τράπεζας σήμερα. «Δεν είμαι ο Γουόρεν Μπάφετ», είπε ο Desai, προειδοποιώντας ότι δεν έδωσε επενδυτικές συμβουλές. «Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια ευκαιρία αγοράς».

Πολλοί ιδρυτές και στελέχη startup ανησύχησαν πως μια κατάρρευση της SVB θα επηρεάσει την υποδομή της Silicon Valley. Η τράπεζα θα μπορούσε να προσπαθήσει να ρευστοποιήσει τα μερίδιά της σε εταιρείες χαρτοφυλακίου, γεγονός που θα μείωνε περαιτέρω τις ήδη αποδυναμωμένες αποτιμήσεις πολλών νεοφυών επιχειρήσεων. Αυτές οι χαμηλότερες αποτιμήσεις με τη σειρά τους θα αποδυνάμωναν περαιτέρω τους ισολογισμούς άλλων τραπεζών, hedge funds και crossover funds που κατέχουν τα ίδια περιουσιακά στοιχεία.

Τα προβλήματα στη Silicon Valley Bank είναι μια υπενθύμιση ότι πολλές τράπεζες αντιμετωπίζουν «μεγάλες, μη πραγματοποιηθείσες απώλειες» στα ομόλογά τους, εξηγεί ο διευθυντής επενδύσεων της AJ Bell, Russ Mould: «Ο δανεισμός σε νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας βρίσκεται στο πιο ανταγωνιστικό στάδιο της χρηματοδότησης και σε αυτό το πλαίσιο, η ανακοίνωση της Silicon Valley Bank για έκδοση μετοχών διάσωσης 2,25 δισ. δολαρίων, μετά από μια περίοδο που η όρεξη από δανειστές και επενδυτές προς αυτό το τμήμα της αγοράς έχει στερέψει, δεν ήταν μεγάλη έκπληξη».

«Ωστόσο, σε έναν έντονα διασυνδεδεμένο τραπεζικό κλάδο, δεν είναι τόσο εύκολο να διαχωρίσει κανείς αυτού του είδους τα γεγονότα, που συχνά υποδηλώνουν τρωτά σημεία στο ευρύτερο σύστημα. Το γεγονός ότι η τοποθέτηση μετοχών της SVB συνοδεύτηκε από πώληση του χαρτοφυλακίου ομολόγων της εγείρει ανησυχίες».

«Πολλές τράπεζες κατέχουν μεγάλα χαρτοφυλάκια ομολόγων και τα αυξανόμενα επιτόκια τα καθιστούν λιγότερο αποδοτικά -η κατάσταση της SVB είναι μια υπενθύμιση ότι πολλά ιδρύματα αντιμετωπίζουν μεγάλες απραγματοποίητες ζημίες στις θέσεις σταθερού εισοδήματός τους».

Οι τράπεζες των ΗΠΑ μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο μετάδοσης και την πίεση του συστήματος που απορρέουν από την αναταραχή που εξαπέλυσε η Silicon Valley Bank, δήλωσε ο Mohamed El-Erian.

«Ο κίνδυνος μετάδοσης και η συστημική απειλή μπορούν εύκολα να περιοριστούν με την προσεκτική διαχείριση του ισολογισμού και την αποφυγή περισσότερων σφαλμάτων πολιτικής», ανέφερε σε tweet την Παρασκευή ο El-Erian, πρόεδρος της Gramercy Funds και αρθρογράφος του Bloomberg Opinion.

Την ίδια στιγμή, ενώ το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα «είναι σταθερό στο σύνολό του, και είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε τράπεζα είναι», είπε.

